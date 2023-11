5 dicas de maquiagem de Ricardo dos Anjos para por em prática

A SPFW começou na última quarta-feira (08), e não faltam inspirações para se jogar na maquiagem. Entre as marcas que se apresentam no segundo dia, a Sou de Algodão trouxe uma proposta natural e, ao mesmo tempo, complexa para as passarelas. Quem conta os detalhes da beleza e ainda traz dicas indispensáveis para arrasar é Ricardo dos Anjos, que assinou o make do desfile.

“Apostamos numa pele supernatural, com pouquíssima correção, para a textura natural estar em evidência. Brincamos com o iluminador cremoso e sem partículas cintilantes. Nos olhos, por outro lado, temos três tons de azul, o marinho, royal e bebê, que remetem ao jeans, muito presente na coleção”, conta o profissional. A escolha é feita conforme o tom e subtom das modelos.

Muita máscara de cílios, sobrancelha penteada, blush natural e boca hidratada estão presentes. “Respeitamos a identidade do cabelo de cada modelo. Se é lisa, ficou liso, se é cacheada, o cacheado.” Agora, vamos às dicas para ter uma maquiagem digna de passarela?

Como ter durabilidade com pele glow?

“Estratégias para ganhar mais tempo com a maquiagem dependem muito de onde você está”, conta Ricardo, que completa: “Se é uma região mais quente e úmida, indico uma pele mais pesada por baixo e criar o iluminado com materiais em pó, ao invés de cremosos. Agora, se está frio, diminui essa pele por baixo e traz mais produtos cremosos.”

Continua após a publicidade

Iluminado sem partículas de brilho

“Se você não tem um iluminador maravilhoso, aconselho usar algo com textura oleosa, mas que não derreta com facilidade. Então uma manteiga de cacau é interessante para fazer esse iluminado molhadinho, por exemplo”.

Ele também recomenda produtos sem vaselina. “Ao aplicar um produto que muda quando seu rosto esquenta, o material pode andar e transferir para um outro lado”, finaliza.

Como não deixar a sombra líquida marcada

Não há como negar: a sombra líquida afasta muitas mulheres por medo do make marcado. Mas para tudo existe solução, e a de Ricardo é esperar a cobertura secar um pouco antes de começar a esfumar.

“Cubra toda a pálpebra móvel, aguarde alguns minutos e esfume apenas o côncavo. Assim, você consegue que a cor fique bem densa na pálpebra e criar um degradê bonito do côncavo pra cima.”

Continua após a publicidade

Delineado sem erros

A técnica utilizada pelos maquiadores do desfile da Sou de Algodão para o delineado envolve pincel chanfrado e uma sombra marrom, copiando o formato do seu próprio olho e puxando para cima ao final da linha do olho. Caso queira algo mais intenso, pode passar o delineador preto por cima, assim fica mais fácil não errar.

Contorno com aspecto natural

“Existem diversos tipos de rostos, e o contorno precisa respeitar essas especificidades. Algumas meninas desejam harmonizar o desenho da face, o que deve ser feito antes de ir para o colorido, mas é preciso estar atento às próprias características”, alerta o beauty artist.

Segundo ele, “o contorno precisa te favorecer, não modificar completamente sua beleza natural. Caso contrário, muitas marcações ficam em evidência, impedindo o resultado de ficar bonito, especialmente quando a pessoa possui pouco conhecimento e habilidade”, esclarece o maquiador.

O truque para não errar é copiar as sombras do próprio rosto antes da aplicação da base, assim você favorece sua beleza natural.

Continua após a publicidade