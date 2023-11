Tudo sobre o underpainting: a técnica de maquiagem da vez

Sabe aquele make de bonita, digna de celebridade?! Uma pele brilhante (na medida certa!), sem marcas de contorno, blush e base, é um desejo de muitas mulheres, e a verdade é que é possível conseguir esse resultado sem muito malabarismo. A técnica de maquiagem chamada de underpainting, que está em alta nas redes sociais, pode ser a grande saída. Vamos aprender?

O expert beleza, Abner Dias Matias, conversou com a gente sobre o assunto e entrega que já era fã do underpainting antes do TikTok descobri-lo.

“Esse não é um fenômeno novo, é uma técnica de maquiagem praticada por maquiadores há anos, e há boas chances de que muitas de suas celebridades favoritas, modelos e influenciadores já a estejam fazendo”, conta ele.

Afinal, o que é underpainting?

O underpainting é uma técnica que consiste em aplicar o contorno e o iluminador em creme antes da base. “O resultado é uma tez lindamente esculpida, sem linhas e sombras ásperas. Se você evita o contorno porque acha que é muito difícil ou tem dificuldade em misturá-lo, o underpainting pode ser a solução perfeita para você”, conta.

Continua após a publicidade

É uma forma de focar na naturalidade, destacando seus traços de maneira mais suave e focando em corrigir apenas pequenas imperfeições, como manchas e olheiras.

Preparando a pele para o underpainting

Como em todo tipo de make, a preparação da pele é um passo essencial na técnica de underpainting, pois os produtos cremosos aplicados antes da base precisam ser esfumados com total perfeição para obter o melhor resultado.

A hidratação caprichada desempenha um papel crucial nesse processo, pois uma pele ressecada pode dificultar a uniformidade dos produtos. Comece com uma rotina de skincare que inclui limpeza, hidratação e proteção solar.

Continua após a publicidade

Caso você esteja pensando no seu tipo de pele, Abner garante que sendo seca ou oleosa, a técnica é bem-vinda. “Um truque profissional é usar um pré-serum, pode ser até uma essência para segurar mais a umidade do hidratante enquanto esfuma. Acertar na textura do hidratante, creme, gel ou sérum que também é imprescindível”, diz.

Outra sugestão do maquiador são as ferramentas para finalizar a pele. Ele recomenda usar um pincel duofiber para o contorno e o blush, que pode ser o mesmo.

Continua após a publicidade

Aposte também em um duofiber pequeno para aplicar o corretivo. “Essa técnica fica perfeita com a aplicação da base feita com esponja, já que o pincel pode ‘arrastar’ os produtos aplicados antes”.

5 passos para o underpainting perfeito

Abner Dias Matias fez um pequeno passo a passo com 5 dicas para você aplicar a técnica do underpainting. Confira abaixo:

Passo 1 – “Comece a aplicação do contorno, blush e corretivo, tudo cremoso, com a pele ainda úmida do hidratante”;

Continua após a publicidade

Passo 2 – “Esfume tudo começando pelo contorno, blush e, por último, corretivo”;

Passo 3 – Aplique a base, de cobertura média, com uma esponja úmida;

Passo 4 – Sele a pele com um pó translúcido bem fininho, que garante a fixação;

Continua após a publicidade

Passo 5 – Finalize com uma bruma de água termal, que devolve o glow para um efeito mais natural ainda.

Abaixo, um vídeo para ilustrar o que Abner explicou:

Depois dessas dicas, você já pode se render ao underpainting!