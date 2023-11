Produtos de skincare de luxo que fazem sucesso na Amazon

A rotina de skincare ideal se mantém fiel a alguns poucos passos: limpeza, hidratação e proteção. Com o básico dominado, é hora de incluir os tratamentos e outros produtos que vão manter a firmeza e saúde da pele ao longo do tempo.

É claro que contar com a orientação de um dermatologista é essencial para acertar nos produtos e montar uma rotina que trabalhe com as necessidades específicas da sua pele, mas muitos itens de grandes marcas de skincare são famosos por funcionarem em todas as ocasiões.

Por isso, fomos até a lista dos mais vendidos da Amazon para saber quais os produtos considerados “de luxo” que fazem sucesso por lá, e escolhemos opções para você montar uma rotina de cuidados com a pele completa. Confira!