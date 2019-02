7 lojas para comprar glitter ecológico

O Carnaval está chegando e muita gente já está doida para apostar no brilho do glitter para completar a fantasia! O problema é que grande parte desses produtos comprados em papelaria são feitos com plástico PET, que não dissolve na água e acaba parando nos sistemas de saneamento.

Por mais que sejam lindos, os glitters de plástico prejudicam o meio ambiente. E pensando nisso, diversas marcas desenvolveram versões biodegradáveis e sustentáveis dos brilhos coloridos.

Veganos, feitos à mão, com diversas cores e preços muito em conta, a variedade de produtos é incrível. Separamos algumas lojas nas quais você pode rechear seu estoque mais uma vez, antes do Carnaval começar. Confira:

Glitter Glitter

–

Muito moderna, a loja online Glitter Glitter conquista já no visual. A marca produz itens veganos, sem qualquer ingrediente de origem animal, biodegradáveis e naturais. Você pode usar os glitters tranquilamente, sem medo de parabenos, sulfatos ou petrolatos. Segundo a marca, você pode até comer os produtos, de tão naturais.

No site é possível comprar os produtos por unidade, ou em preços camaradas em compras por atacado – em quantidades de até ou acima de 5 kg. Os preços variam de acordo com a quantidade. Um potinho de glitter custa R$ 6,50, enquanto sete unidades custam R$ 45. O glitter líquido em forma de spray custa R$ 24,90 e o kit com quatro cores custa R$ 89,90.

Você também pode conferir todos os produtos no site.

Pura Bioglitter

–

Em forma de pasta ou em pozinho, você pode escolher. Os produtos da Pura Bioglitter tem tantas cores variadas que você pode fazer um arco-íris no rosto. Todos os glitters estão disponíveis em três tamanhos: pequeno (3 ml), por R$ 10, médio (10 ml), por R$ 18, e grande (40 ml), por R$ 40. As pastas, por outro lado, têm 35 ml e custam R$ 25 cada. Veganos, artesanais e sem testes em animais, os produtos ainda têm minerais para a sua pele, como a pasta, que é a base de gel de aloe vera.

Você pode conferir todos os produtos no site, além dos pontos de venda.

Superfluous

–

Além de tatuagens temporárias desenvolvidas para o carnaval, a marca possui várias cores de glitter, em potinhos de 10 ml, por R$ 25. Todos os glitters são à base de algas e minerais, o que significa que, quando em contato com a água, ele se decompõe até o estado natural. O kit com quatro unidades custa R$ 89,90.

Você pode conferir todos os glitters e mais produtos da loja no site.

Glitra

–

Veganos, feitos de manteigas, ceras, óleos naturais e purpurina biodegradável à base de eucalipto, os produtos da marca têm textura de manteiga de cacau. Com uma pigmentação forte, os glitters não saem com a água, possibilitando maior tempo de uso. Cada potinho dos glitters contém 8 g e você pode fazer sua encomenda pelo e-mail cadastrado no Instagram.

Zim

–

Ecologicamente corretos, os glitters da Zim, além de servirem para maquiagem, também têm um efeito incrível quando jogados no ar, para aquela foro especial. A base usada é mineral, o que não agride o meio ambiente. Uma caixa com três potinhos de 10 g do pó custa R$ 60. E você pode conferir mais produtos no site.

Brilhow

–

A marca carioca, feita por biólogas marinhas, produz glitters artesanais e biodegradáveis com três texturas diferentes: Estelar, Escaminha e Areia Mágica. As cores são muito vivas e combinam com qualquer tom de pele. Você pode conferir os preços e encomendar os seus produtos pelo e-mail cadastrado no Instagram.

Lua branca

–

A marca do site Elo7 produz diversos glitters veganos e biodegradáveis com uma textura diferente da usual. Feitos à base de algas e pó de pedras, fáceis de remover e sem testes em animais, cada potinho custa R$ 10 e contém 2 g. Você pode conferir os glitters e outros produtos, como séruns e lava pés no site.

