5 tendências de nail arts para você copiar já!

Esqueça as nail arts superdetalhadas e exageradas do passado. A tendência atual inclui elementos discretos, combinações de cores harmoniosas e elegância para o dia a dia.

Confira 5 inspirações para você aderir já:

1. Choque de cores

Inspirada na moda do color blocking, a mescla de dois tons é uma opção divertida também nas unhas. Para fazer dar certo, invista em cores complementares, como azul e laranja ou amarelo e roxo. Se preferir combinações mais discretas, brinque com um quase degradê, caso desta vermelha e rosa ou de roxo com lilás.

2. Efeito 3D

Os adesivos são um truque fácil e certeiro na busca por outros estilos. A manicure Roberta Munis, do Senhoritas.Ars, em São Paulo, usou uma tirinha fina de estampa holográfica por cima do esmalte nude comum. “Antes de começar, meça o tamanho em cada unha para que percorra de uma ponta à outra. Para dar acabamento, passe um top coat”, ensina.

3. Filha única

O estilo, que já virou um clássico, ganha uma evolução. Inclua detalhes do mesmo tom do destaque nas outras unhas. Pode ser um traço ou desenhos geométricos. A bolinha é delicada, assim como as cores escolhidas.

4. Bem casado

Vale combinar o make com as unhas para ocasiões especiais. O maquiador Renato Mardonis brincou com o contraste entre o uva e o coral. “Substituí o lápis bege na linha d’água pelo alaranjado, que abre o olhar de um jeito menos óbvio”, conta. No esmalte, o tom nude equilibra o encontro dos tons.

5. Francesinha, o retorno

A base transparente deixa o glitter brilhar sozinho na versão atual da manicure. “Opte por purpurina metalizada, como prata ou dourada”, sugere Roberta. Outra proposta de mudança é usar a cor de destaque na base da unha em vez de na ponta.

