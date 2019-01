8 cuidados que você precisa ter com a pele e o cabelo no Carnaval

Durante as comemorações do Carnaval é comum as pessoas ficarem expostas à muitas horas de luz solar e passarem muito tempo com maquiagem no rosto. Por isso, os especialistas alertam sobre os riscos para a pele e o couro cabeludo.

“Maquiagens coloridas, sprays de espuma e períodos prolongados de exposição ao sol nos blocos de rua podem causar danos imediatos e prolongados, como queimaduras, alergias e câncer de pele”, afirmam os dermatologistas Anelise Ghideti e Erick Omar.

Eles alertam para outros abusos: bebidas alcoólicas, cigarro e desidratação também podem contribuir para uma pele ressecada, sem viço, olheiras e manchas.

Para evitar os problemas, os especialistas dão 8 dicas para você aderir neste Carnaval e permanecer radiante durante e depois da folia. Confira:

Use protetor solar no corpo, rosto e couro cabeludo;

Mantenha a pele limpa e hidratada;

Aplique leave ins para garantir fios saudáveis e brilhantes, além de produtos capilares com fator de proteção solar;

Opte por usar bonés e chapéus durante os bloquinhos de rua. Os acessórios são ideais para proteger o couro cabeludo e o rosto dos raios solares. Com eles, você se previne contra queimaduras e câncer de pele;

Antes de usar maquiagens e tintas coloridas, faça o teste em uma pequena área do corpo para verificar alguma reação alérgica;

Aproveite os dias de sol com segurança e evite a exposição solar no período das 10h às 16h;

Mantenha sempre à mão o filtro solar, água termal, consuma alimentos saudáveis, coma frutas e saladas (sempre bem higienizadas), beba bastante líquido (sucos, água de coco, chás dentre outros);

Tome banhos mais frios, para não ressecar a pele e o couro cabeludo.

