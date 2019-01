6 dicas e produtos para deixar as sobrancelhas volumosas

Já falamos aqui em CLAUDIA sobre a as fluffy brows, tendência que promete bombar em 2019! E já que as sobrancelhas volumosas e “fofas” são a grande aposta para este ano, conquistar fios bem cheios e saudáveis é essencial, não é mesmo?

O formato das sobrancelhas mudou muito ao longo das décadas, e se há alguns anos a tendência era deixar apenas aquele fiozinho, agora as cheias de volume é que fazem sucesso.

Segundo Pablo Inisio, coordenador do curso de Make Up Design do Centro Europeu de Curitiba, uma tendência bastante popular e que fica em baixa no verão são as sobrancelhas bem marcadas. “O aspecto forte vai sair de cena para dar espaço a sobrancelhas bem feitas e alinhadas porém mais minimalistas”, completa o especialista.

E quem ficou com poucos fios para contar história acaba enlouquecendo para conquistar a quantidade de antes. Mas com maquiagem e cuidados é sim possível deixar sua sobrancelha mais “cheinha” e com vida.

Confira abaixo 6 dicas para deixar as sobrancelhas volumosas:

1) Descubra seu tipo de sobrancelha

Arqueadas, ralas, compridas… A verdade é que são vários os tipos de sobrancelhas. O primeiro passo é descobrir qual é o seu, e assim adequar os cuidados para seu tipo (descubra aqui). Se sua sobrancelha é mais arredondada, por exemplo, não adianta querer arqueá-la, mas sim valorizar o estilo dela com uma maquiagem ou um design específico.

2) Mantenha o design de sobrancelhas em dia

Limpar ou desenhar as sobrancelhas em casa é para quem tem talento para a coisa e pode ser arriscado. Quanto mais fios você tirar, mais difícil ficará para manter a espessura equilibrada. “Essas tentativas são os erros mais comuns na hora de cuidar delas, correndo o risco de tirar pelos desnecessários e cometer falhas”, explica Luzia Costa, fundadora da rede Sóbrancelhas. “É aconselhado realizar o procedimento de 15 a 30 dias”, afirma. Aproveite e veja quais são os 4 erros comuns na hora de fazer a sobrancelha.

3) Cuide dos fios diariamente

Cuidar dos fiozinhos das sobrancelhas é tão importante como cuidar dos cabelos. Por isso, sempre penteie com aquela escovinha própria para sobrancelhas. Além disso, use um produto específico para nutrir os fios e deixá-los mais resistentes e fortes.

4) Use o auxílio da maquiagem

É possível preencher com lápis, máscaras e até sombras próprias para elas. “Fique atenta a cor que você utilizará para não ficar artificial e desenhe suavemente o contorno das sobrancelhas, esfumando após o a técnica”, aconselha a especialista Luzia Costa. Aliás, já demos o passo a passo por aqui.

5) Ilumine as sobrancelhas

Neste passo, utilizando o lápis branco próprio para iluminar, você irá realçar ainda mais o olhar. Como? Passe no contorno das sobrancelhas e esfume com a escovinha própria.

6) Dome os fios

Se você tiver fios longos, uma dica é usar produtos que ajudam a mantê-los no lugar. Para finalizar, use um rímel incolor para penteá-la para cima. Um truque para mantê-la para cima o dia todo é espirrar um pouquinho de spray fixador de cabelo na sua escovinha e passa-la na sobrancelha nesse sentido.

PRODUTOS QUE VÃO TE AJUDAR

Listamos alguns produtos que são uma boa na hora de manter ou conquistar uma sobrancelha cheia e saudável. Confira a seleção:

1. Lápis Universal Sóbrancelhas: ideal para todo tipo de sobrancelha e pele. Utilizado para desenhar, uniformizar as sobrancelhas de forma natural sem prejudicar o crescimento dos fios. Valor: R$ 33,00 – Sóbrancelhas.



2. Gel de Preenchimento para Sobrancelha 2 em 1: união de um gel de preenchimento com cor universal, que ajuda a preencher, corrigir falhas e dar às sobrancelhas uma aparência natural e de mais volume, e de um gel incolor que é aplicado com uma escova para modelar, pentear e fixar os fios. Valor: R$ 54,99 – Eudora.

3. Sérum Crescimento Pra Sobrancelha: ele nutre os fios, deixando as sobrancelhas mais fortes, saudáveis e com fios mais grossos. também minimiza as falhas, porque diminui a queda dos fios. as sobrancelhas ficam mais preenchidas e volumosas. Valor: R$ 39,90 – Quem Disse Berenice.

4. Vult Perfect Up: possui textura macia e acabamento fosco que realça o desenho natural das sobrancelhas e destaca a expressão do olhar graças ao seu efeito iluminador. Valor: R$ 22,90 – Vult.

5. Eyebrow Fix Gloss Sóbrancelhas: é o produto que faltava para ter suas sobrancelhas desenhadas. Ideal para corrigir e uniformizar as sobrancelhas, colore nutre e modela seus fios. Valor: R$ 38,90 – Sóbrancelhas.



6. Lápis de Sobrancelhas: Contém uma textura suave que permite fácil aplicação, além de ser fino e preciso, para um resultado natural. Valor: R$ 46,00 – Bourjois.

*Preços verificados em 30/01, sujeitos a alterações