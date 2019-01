3 tipos de máscaras faciais para deixar sua pele radiante

Seja mista, seca ou oleosa todo tipo de pele precisa de atenção e as máscaras faciais são uma ótima opção para inserir na rotina de cuidados. Além de serem práticas, elas nutrem e revitalizam a pele proporcionando um tratamento intensivo graças à maior concentração de ativos e existem opções para atender todos os tipos de bolso. Confira as opções!

Limpeza

A febre das máscaras começou com a versão de carvão ativado, que remove cravos e purifica a pele. Hoje, porém, a variedade de ativos é enorme. Tem de argila, água termal, chá-verde… Todas vão muito além da limpeza. “Entre os benefícios, destaca-se o controle da oleosidade e do aumento do brilho ao longo do dia”, explica a dermatologista Valéria Marcondes, de São Paulo.

As opções em creme formam uma camada grossa na pele e, depois de secas, devem ser puxadas delicadamente para obter o efeito de peeling ou enxaguadas com água. As de tecido, mais práticas, fazem menos sujeira na hora de aplicar e remover e têm a vantagem de não agredir tanto o rosto. Use qualquer uma das versões uma vez por semana, após a limpeza comum, respeitando o tempo de ação indicado pelo fabricante.

Hidratantes

Estas máscaras são as mais democráticas, pois beneficiam todos os tipos de pele. Geralmente contêm ácido hialurônico, peptídeos e óleos nutritivos. “Esses ingredientes ajudam a manter a umidade na superfície do rosto, dando sensação imediata de maciez”, diz Valéria. As fórmulas ainda podem ser enriquecidas com aloe vera e prebióticos, que acalmam a vermelhidão da pele sensível, com rosácea ou que sofreu com a exposição ao sol.

“Como têm alta concentração de agentes e ficam bastante tempo em contato com a pele, apresentam melhor resultado que os demais produtos de hidratação”, explica a cosmetóloga Sônia Corazza, de São Paulo. A indicação de uso é semanal.

Antissinais

As opções voltadas para combater as marcas do tempo não substituem os produtos de tratamento diário, mas agem como um boost, promovendo cuidado intensivo. “As de efeito lifting servem também para dar uma levantada na expressão antes de uma festa, por exemplo, já que proporcionam resultado imediato“, afirma Valéria.

Essa categoria engloba as de ação tensora (procure por colágeno e peptídeos na lista de ingredientes), clareadora (com vitamina C e ácidos como linoleico ou glicólico) e preenchedora (com ácido hialurônico, principalmente). “Após a aplicação, faça uma breve massagem com as mãos para aproveitar ao máximo os ativos. Não enxágue”, recomenda Sônia. Use uma ou duas vezes por semana ou conforme indicação médica.

Escolha a sua:

Máscara Dá-lhe-Lama!, Ricca, R$ 14,90* Máscara Carvão Ativado e Silício, Pharmapele, R$ 13* Máscara Mel Nutritivo, Kiss New York, R$ 8,99* Moisture Recovery, Klasmē, R$ 20* Máscara Pele Radiante, Beauty 4 Fun, R$ 9,90* Génifique Hydrogel Melting, Lancôme, R$ 399* (kit com quatro unidades)

*Preços pesquisados em dezembro/2018; sujeitos à alteração.

