Por que máscara de Fábio Assunção é aposta dos fabricantes pro Carnaval

O ano de 2019 mal começou e as apostas já estão rolando sobre as fantasias que irão bombar no Carnaval desta temporada.

Entre os favoritos, estão as máscaras que copiam o rosto do ator Fábio Assunção em seu papel na minissérie “Onde Nascem Os Fortes”, com o seu personagem Ramiro Curió.

Houve repercussão depois que o ator se envolveu em uma confusão na cidade de Arcoverde, no sertão de Pernambuco, em 2017. De acordo com o jornal Folha de Pernambuco, Fábio teria quebrado o vidro de uma viatura e insultado autoridades. Testemunhas no local afirmaram que o ator estava alcoolizado.

Depois de o momento ter sido compartilhado nas redes sociais, uma hashtag cresceu na web: #SomosTodosFábioAssunção. A fama foi tanta que Fábio ganhou réplicas de seu rosto como fantasia e o item promete ser um sucesso de vendas. Sites como Elo7 e Mercado Livre já vendem a máscara com valores bem variados, de R$ 4,40 até R$ 45 reais.

