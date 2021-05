Miniwedding: casamento pequeno é opção para celebrar com segurança

Há pouco mais de um ano, sonhar com o dia do casamento é, sem dúvida, muito diferente. Se antes já ocorriam imprevistos, desde o começo da pandemia, eles se tornaram absolutos. Muitos casais se viram obrigados a adiar a data da festa mais de uma vez ou até a cancelar o evento.

O sentimento de frustração é grande, mas ainda dá para resgatar aquilo que é essencial: o amor. Mais íntimos, práticos e românticos, os miniweddings, que já eram uma tendência do setor, se destacaram como alternativa para quem busca uma forma segura – mas não menos especial – de oficializar a união.

“A expectativa é que, com a vacina, possamos atuar, em breve, dentro dos protocolos e com número reduzido de convidados. Muitos noivos têm planejado se casar em espaços grandes, com, no máximo, 20 convidados, mesmo nas datas em 2022”, comenta a decoradora de eventos Maria Pietroforte (@maria_pietroforte_decor), que se inspirou no estilo garden wedding para esse cenário produzido especialmente para CLAUDIA, na Fazenda Alvorada (@fazenda.alvorada), em Sorocaba, interior de São Paulo.

A decoradora aponta que, além da redução da lista de convidados, os profissionais da área precisam dar atenção maior à configuração do evento. Um lugar ao ar livre, poltronas em vez de bancos longos ou cadeiras coladas, pratos individuais e a ausência da mesa de doces e da pista de dança são algumas das várias adaptações feitas para a ocasião.

O Jardim do Flamboyant, uma das áreas a céu aberto da Fazenda, ajudou a criar um cenário mais seguro para a ocasião. Além de arejado, o ambiente amplo permitiu que as poltronas de veludo fossem dispostas com um distanciamento generoso, fazendo com que apenas pessoas que já convivem no dia a dia ficassem mais próximas na disposição dos assentos voltados para o altar.

“Chamada de nave, essa região é geralmente cercada por flores, mas, com o distanciamento, a opção foi adicioná-las ao lado das poltronas, deixando os espaços vazios menos evidentes”, explica Lorena Baroni Bósio, diretora de arte em CLAUDIA e stylist de casamentos, que auxiliou na produção desse editorial para inspirar noivas e noivos ansiosos.

Tudo em sintonia

Seguindo o destaque das flores no espaço da cerimônia, a mesa da festa, para apenas oito convidados, também ganhou um toque floral. “O arranjo de chão dá a sensação de que ele nasceu ali. No estilo garden, as folhagens ganham protagonismo, criando arranjos com desenhos mais orgânicos”, detalha Maria.

A louça de porcelana, pintada à mão pela artista Gracinha Carvalho, da By Grace (@bygracecarvalho), inspirou não só os tons dos arranjos, mas também o bolo, preparado pela confeiteira Isabella Suplicy. “A pintura traz flores e frutas, permitindo uma decoração versátil. Vejo as louças como joias à mesa; adicionei pinceladas de ouro nos ramos do desenho para trazer o requinte que a ocasião merece”, explica Gracinha a respeito das peças.

Continua após a publicidade

Além da presença dos tons de verde, rosa e um toque de marsala, a mesa também tem o dourado nos detalhes, como nas taças e sousplats. No lugar de uma tradicional toalha, o centro da mesa é composto por um caminho de veludo de seda, disposto com um ar despojado e moderno, suavizando a sofisticação do tecido.

Novos significados

Em um miniwedding, a arte de receber bem os convidados se encontra nos mínimos detalhes. No lugar de um cardápio convencional, o menu é apresentado em papel 100% algodão com bordas artesanais. Produzido por Renato Loose, designer e ilustrador da Carta Casa (@cartacasa), cada um recebeu textos caligrafados, garantindo um toque personalizado.

Sem uma mesa dedicada a eles, os doces são oferecidos em caixinhas pela confeiteira Júlia Lima, da Petite Fabrique Pâtisserie (@petitefabrique). “Os bombons têm validade maior e suportam o calor.”

O banquete, preparado pela chef Dani Padalino, da Banqueteria Nacional (@banqueterianacional), foi pensado para ser servido empratado, evitando os bufês. “Levamos a tradicional ilha para a mesa do convidado. As cúpulas e as minilouças, que estavam fora de moda, voltaram, porque complementam o serviço seguro e individualizado”, explica sobre as escolhas, elaboradas também para combinar com a estética delicada da festa.

A chef tem como assinatura uma gastronomia brasileira contemporânea e autoral. Ela incluiu nos pratos elementos que representam um casamento no campo, como as flores comestíveis, os legumes, o café e o mel. Os ingredientes ainda ganham uma roupagem criativa, como no caso dos cilindros de camarão e a musse de capuccino, cuja apresentação lembra um terrário.

Confira as receitas do menu completo executado por Dani Padalino, da Banqueteria Nacional:

Texto: Marina Marques | Fotos: Lara Zapata e Raul Rosa (Sonhos Altos Fotografia)

Produção e Concepção Visual: Lorena Baroni Bósio | Lettering: Carta Casa

Resiliência: como se fortalecer para enfrentar os seus problemas