Cilindro de camarão recheado

Modo de preparo

Prepare o recheio Em uma frigideira com azeite, refogue a cebola e o alho. Adicione o camarão e frite até dourar levemente. Desligue o fogo, espere esfriar, adicione o requeijão e a cebolinha.

Prepare o cilindro Em uma superfície, disponha as folhas da massa e enrole cada fatia em um cilindro de alumínio. Transfira os cilindros para uma fôrma e leve ao forno preaquecido a 180°C por 8 minutos ou até dourarem. Espere a massa esfriar, retire-as do cilindro e recheie cada uma com o creme de camarão, com cuidado para não quebrar a massa e deixando espaço numa das pontas. Finalize com um camarão em cada um.

*Receita da chef Dani Padalino, da Banqueteria Nacional (@banqueterianacional)