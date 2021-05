Modo de preparo

Com a ajuda de uma colher, faça oito bolinhas com o queijo, decorando, delicadamente, cada uma delas com algumas pétalas de flores e tomilho (reserve 8 flores para finalizar). Coloque as bolinhas em cima das torradas e adicione uma flor comestível sobre cada uma delas. Sirva com o mel.

*Receita da chef Dani Padalino, da Banqueteria Nacional (@banqueterianacional)