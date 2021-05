Escalopinho suíno com rosti de mandioca

Modo de preparo

Prepare o rosti Em uma tigela, misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Transfira a massa para uma fôrma retangular, cubra com papel alumínio, e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Com cuidado, retire o papel alumínio e deixe assar por mais alguns minutos até dourar. Espere esfriar e, com a ajuda de um aro, corte em círculos do tamanho dos medalhões. Reserve.

Prepare os medalhões Em uma travessa, disponha os medalhões e regue com o vinho, o azeite, o alho e os temperos. Cubra com papel alumínio, leve à geladeira e deixe marinar de um dia para o outro. Retire da geladeira meia hora antes do preparo. Leve uma frigideira ao fogo alto com 100 gramas de manteiga. Aos poucos, coloque os medalhões para saltear e vá regando com a manteiga derretida. Deixe até dourarem. Reserve. Na mesma frigideira, adicione o restante da manteiga, o alecrim e deixe apurar em fogo médio até formar um caldo não muito ralo. Volte com os filés para a frigideira para esquentá-los no caldo. Sirva um medalhão por cima de um rosti em cada prato e regue com um pouco do caldo.

*Receita da chef Dani Padalino, da Banqueteria Nacional (@banqueterianacional)