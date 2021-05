Nhoque de batata-doce com queijo meia-cura, ragu de pupunha e crispies de alho-poró

Modo de preparo

Prepare o ragu Em uma frigideira em fogo médio, refogue a cebola e o alho no azeite. Quando dourar, adicione a pupunha. Diminua o fogo e acrescente o creme de leite, o sal e a pimenta, mexendo sempre até dar uma leve engrossada. Regue com o azeite trufado. Desligue o fogo e reserve.

Prepare os crispies Empane as tiras de alho-poró na farinha. Adicione o óleo em uma panela em fogo alto e espere ficar bem quente. Acrescente as tiras de alho-poró, diminua o fogo e deixe fritar até dourar. Retire do fogo e deixe secar em guardanapos de papel. Reserve.

Prepare o nhoque Em um bowl, coloque as batatas cozidas e amassadas e junte todos os ingredientes. Misture bem até a massa ficar lisa e homogênea. Divida a massa em partes menores e faça bolinhas generosas. Em cumbucas, sirva o ragu, adicione os nhoques por cima e finalize com os crispies.

*Receita da chef Dani Padalino, da Banqueteria Nacional (@banqueterianacional)