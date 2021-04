Exótico, delicioso e fácil de fazer: Heloisa Bacellar ensina receitas tailandesas

No lugar do arroz e feijão, o cardápio semanal da família Bacellar tem pad thai. A base leva massa de arroz, molho de peixe, óleo de gergelim, alho, coentro e gengibre; os outros ingredientes variam. Versátil, o prato é encontrado por toda parte nas ruas de Bangkok, capital tailandesa.

Pratos tradicionais não fazem sucesso em feriados e celebrações na casa da culinarista Heloisa Bacellar. No Dia das Mães, por exemplo, lasanha provavelmente não estará no menu da família, mas sim sopa thai de cogumelo e coco. Quem agradece a peculiaridade é sua filha caçula, Ana, apaixonada por comida tailandesa.

Helô sempre teve fascínio em explorar gastronomias distantes, hábito que passou para filha desde que a jovem, hoje com 24 anos, era criança. Foi em 2000, numa viagem para a Tailândia, que a família se encantou com a mistura de sabores tão particular e memorável.

“Falavam que meu marido e eu estávamos doidos de viajar com duas crianças. Mas foi importante para as meninas, que abriram os horizontes para um mundo de cores e texturas diferentes”, relembra sobre levar Ana e Isabel – que hoje vive no Canadá – para uma aventura asiática.

Para Helô, 57 anos, cozinhar é tão essencial como respirar. A paulistana aprendeu a ler com livros de receitas e cozinha desde que se conhece por gente. Estudou na França e, pioneira, trouxe ao Brasil um novo conceito de escola de gastronomia. Fundou o renomado Atelier Gourmand, deu aulas, explorou a culinária asiática, publicou livros e, entre tantas outras conquistas, abriu, em 2009, o Lá da Venda, restaurante famoso pela atmosfera acolhedora.

“Foi um sonho de vida, ele retratava minha alma. Fechá-lo deixou meu coração destroçado, mas como proporcionar momentos tranquilos se ninguém tem paz para sair de casa, sentar e comer?”, comenta sobre o encerramento do espaço esse ano por causa da pandemia.

Por outro lado, durante o isolamento, a parceria com a filha caçula se intensificou. “Uma lê o pensamento da outra. Tem dias que acordo com vontade de comer algo e, quando vejo, ela já fez, não precisei nem falar nada”, fala Ana, comprovando a conexão intensa com a mãe.

Há três anos, as duas passaram a se dedicar ao @nacozinhadahelo, perfil do Instagram em que compartilham receitas cheias de história e afeto. “Eu me formei em gastronomia e adoro palpitar, mas fico responsável pela fotografia e muita pesquisa”, diz Ana.

Como, no último ano, aumentou o interesse das pessoas por cozinhar em casa, a dupla viu o sucesso da página triplicar. “A Ana deu a ideia de uma série chamada ‘Sobrevivendo na Cozinha’.

É impressionante a quantidade de gente que não sabia nem quebrar um ovo e chegou até nós. Tem quem diga que lê as receitas como se fossem um romance. É que fazemos tudo com muita verdade, e conseguimos passar a ideia de que cozinhar é uma delícia”, declara Helô.

De tão apaixonadas pela fruta protagonista do refresco, nomearam um dos cachorros da família de Caju. “Recomendo fazer o dobro da receita de compota e guardá-la na geladeira para outras oportunidades”, fala Heloisa.

O creme de gengibre é uma sobremesa para ocasiões especiais que faz sucesso na casa dos Bacellar: a família ama a combinação de sabores

A favorita de Ana, a sobremesa é feita com arroz motigome, encontrado em empórios. Na falta dele, Heloisa confessa já ter experimentado com arroz de risoto. “Não fica nem de longe igual, mas o fato é que se a vontade for muito grande, igual a nossa, o arroz italiano vai dar a consistência de grude”, conta bem-humorada. A manga bem madura também faz a diferença no preparo

Texto Marina Marques | Fotos e produção Ana Bacellar

