Bartenders ensinam a fazer drinques diferentes em casa

Com o isolamento social exigido pela pandemia do novo coronavírus, o jeito foi levar a happy hour para dentro de casa para relaxar e animar um pouco. Em meio a um cenário tão difícil, fazer drinques em casa pode ser um momento divertido e de descontração, além de render receitas novas e saborosas.

Mesmo para quem nunca tentou ou não tem muito jeito para a mixologia, trazemos três bartenders que ensinam preparos práticos e que comprovam que é sim possível brincar de bar em casa. E não é preciso utensílios profissionais, bastam alguns ingredientes e um bom rótulo. Confira:

Drink Otsukare (por @andressaschutt)

70 mililitros de saquê seco Azuma Kirin

1 sachê de chá frutas silvestres ou vermelhas Gelo a gosto

Água tônica

1 ramo de hortelã fresca

Frutas vermelhas pra finalizar

Em um copo longo, adicione o saquê, o sachê de frutas vermelhas e mexa delicadamente até infusionar. Em seguida, complete com gelo e água tônica. Finalize com o ramo de hortelã e as frutas vermelhas.

Drink Shõ Hõ (por @kah_ioshy)

50 mililitros de saquê Azuma Kirin Dourado gelado

20 mililitros geleia de pêssego ou morango gelada

Sidra gelada

Em numa taça flute gelada, adicione o saquê e a geleia. Misture bem e, depois que a geleia diluir no saquê, complete com a sidra.

Drink Bajiru (por @chrismachado.bartender)

Para o xarope de mel

300 gramas de mel

150 mililitros de água

Casca de 1/2 laranja

Para o drinque

50 mililitros de saquê Azuma Kirin Dourado

25 mililitros de xarope de mel

20 mililitros suco de limão-taiti

40 mililitros de polpa de graviola

4 folhas de manjericão

Gelo a gosto

1 ramo de manjericão

Prepare o xarope de mel Em uma panela em fogo alto, coloque o mel e a água até ferver, desligue e junte a casca de laranja. Deixe esfriar e coe. Prepare o drinque Em uma coqueteleira, acrescente o saquê, o xarope, o suco de limão, a polpa de graviola e as folhas de manjericão. Bata um pouco. Coe a mistura em um copo baixo com gelo. Finalize com o ramo de manjericão e sirva.

