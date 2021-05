Renda de parmesão com foie e geleia de tomate com pimenta

Modo de preparo

Prepare o foie No liquidificador, bata bem o fígado com o leite e passe a mistura por uma peneira. Volte a pasta para o liquidificador e adicione a farinha, a manteiga, o cravo, o conhaque, os ovos, o sal e a pimenta. Bata bem até ficar homogêneo. Despeje a mistura em uma fôrma de bolo inglês untada com manteiga e farinha, cubra com papel alumínio e leve para assar em banho-maria em forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Espere esfriar totalmente, leve à geladeira e deixe de um dia para o outro até ficar firme. Desenforme e corte o foie em oito cubos pequenos. Reserve.

Prepare a renda Em um tapete de silicone rendado, polvilhe o queijo parmesão de forma sem deixar espaços. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 5 a 10 minutos ou até que derreta, com cuidado para não dourar e queimar. Retire do forno, espere esfriar e corte em oito retângulos pequenos, em tamanhos pouco maiores que os cubos de foie.

Prepare a geleia Em uma panela pequena em fogo baixo, adicione todos os ingredientes e mexa sem parar, com cuidado para não queimar, até adquirir o ponto de geleia. Espere esfriar e reserve. Em pratinhos ou cumbucas pequenas, coloque uma renda, um quadradinho de foie por cima e finalize com um pouco da geleia.

*Receita da chef Dani Padalino, da Banqueteria Nacional (@banqueterianacional)