Flores de ratatouille

Modo de preparo

Corte tiras da massa filo do mesmo tamanho das tiras de legumes. Disponha uma tira em uma superfície, posicione uma fatia da berinjela por cima, adicione um pouco de molho de tomate, e enrole para ficar no formato de uma flor. Aperte bem a massa para o rolinho não soltar. Repita o processo com a abobrinha e a cenoura. Posicione as flores em uma fôrma e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 12 minutos ou até a massa e os legumes estarem cozidos e levemente dourados. Em um prato, sirva uma flor de cada legume e, se preferir, sirva um pouco de molho de tomate junto.

*Receita da chef Dani Padalino, da Banqueteria Nacional: