Exercícios para fazer durante as férias quando se está longe da academia

O mês de dezembro tem passado especialmente devagar. Minto: o segundo semestre de 2022 tem sido um verdadeiro caos na vida dos brasileiros. E, agora, emenda Copa, Natal, Ano Novo, recesso, presentes, correria, planos para o próximo ciclo e… A cabeça esquece de colocar na lista de prioridades os exercícios físicos. Porém, mesmo que você vá curtir alguns dias off em casa ou na praia – ou qualquer lugar do mundo –, vale lembrar que é preciso, sim, manter o corpo ativo para não prejudicar a volta à academia.

“Devemos seguir com o corpo em movimento, com uma pratica regular adaptada a rotina das férias”, comenta Ronaldo Godoi, educador físico e CEO da Red Fitness. Portanto, não precisa ficar noiada de entregar o máximo, é apenas para não deixar a peteca cair. “Inclua pequenas caminhadas ou ate mesmo corridas, exercícios ao ar livre com atividades funcionais que não utilizem materiais específicos, priorizando o peso do próprio corpo”, complementa o profissional.

Para quem tem medo de arriscar alguma coisa longe de um acompanhamento, Ronaldo dá as dicas essenciais: “Mantenha-se hidratada, use roupas adequadas e opte pelos horários da manhã ou do final de tarde para fazer as suas práticas”. No mais, caso já faça algum treino com personal, converse com ele antes das férias para um direcionamento correto e com base nas suas necessidades.

Aqui, ele indica: um bom alongamento, um breve aquecimento com exercícios estáticos combinado com uma breve caminhada no mínimo de 30 minutos diários. “Outro exercício indicado é o ciclismo por não ter impacto, com isso há diminuição de sobrecarga das articulações, reduzindo o risco de lesões, além de ser divertido e prazeroso”, diz. Agachamento, pequenos saltos, deslocamento frontal e lateral, flexão de braço, abdômen, polichinelo e subir escadas podem complementar a rotina. “Assim conseguimos manter o ganho de massa muscular, sem contar que facilita a volta na pratica de atividade física rotineira pós-férias.”

Outra dúvida que fica é o que consumir antes e depois das práticas. Mas Ronaldo Godoi nos ajuda nessa. “No pré-treino, além da hidratação, vale escolher uma alimentação rica em fibras, carboidratos (não tenha medo dos carboidratos, pois eles são os principais responsáveis fontes de energia) e proteínas.” Já no pós-treino, o profissional reforça que ingerir alimentos é fundamental por reabastecer “os nossos estoques de energia, a manutenção e ganhos de massa muscular”. “Pode combinar os que são ricos em fibras e carboidratos, mas priorize o consumo de proteínas.” E muita água, hein?