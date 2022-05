Rápido e eficiente: treino full body para fazer quando e onde quiser

Que tal se exercitar em qualquer lugar, usando apenas o peso do seu próprio corpo para resultados eficientes? É isso o que propõe a preparadora física Gabriela Bahia, da plataforma Gabriela Bahia Crew, que preparou um treino full body para perder gordura e aumentar a massa magra com praticidade e, claro, saúde. Vamos juntas aprender?

De acordo com a especialista, o treino é uma opção para todos aqueles que desejam reduzir os níveis de gordura e aumentar a massa magra, essencial para um bom metabolismo basal. “O melhor emagrecimento que existe é o que foca na massa muscular. O principal benefício do treino full body é que ele une movimentos de cardio, resistência e força física. É um treino para quem está no nível intermediário ou avançado, ou seja, para quem já treina e tem condicionamento físico, mas sempre podemos adaptar”, explica. Caso você seja inciante, vá no seu ritmo e respeite o corpo quando sentir cansaço.

E quantas vezes por semana repetir essa sequência? “Esse treino pode ser feito 3 vezes na semana. Como ele é full body, sugiro intercalar com outros treinos para grupos isolados. Por exemplo, um dia faz um treino só pra membros inferiores, no outro só superiores”. Abaixo, você aprende a rotina.

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

O treino

3 blocos, com no máximo 40 segundos de execução e 20 segundos de descanso

Bloco 1:

Salto de corda

Abdominal canivete pernas alternadas: deite de costas no chão, com as pernas estendidas e braços estendidos sobre a cabeça. Levante o tronco em direção a uma das pernas, levantando-a ao mesmo tempo e retorne para a posição inicial. Repita com a outra perna.

Ski (aprenda aqui)

Bloco 2:

Afundo com joelho alto

Burpee + agachamento fechado

Deck squat

Bloco 3:

Sprawl com salto lateral

Abdominal em prancha puxando os pés

Chute lateral