Calistenia: o que é, benefícios e como praticar

O nome pode parecer complicado, mas a calistenia é um esporte, em teoria, simples: basta utilizar o próprio corpo para exercitar-se. Entretanto, apesar da simplicidade, a prática é desafiadora e, por isso, resulta em inúmeros benefícios para o corpo – desde a perda de gordura corporal até a tonificação dos músculos – e por isso tem ganhado cada vez mais adeptos.

O termo calistenia vem do grego kallos, que significa “beleza” e sthenos, que significa “força”. O exercício desenvolve habilidades como força sobre o próprio corpo, equilíbrio, noção de espaço e flexibilidade.

Para entender melhor sobre o assunto, conversamos com o educador físico José Corbini, sócio da plataforma online Personal Virtual, e com Eduardo Netto, diretor técnico da Bodytech. Eles dão dicas de como iniciar a prática, explicam os cuidados durante os exercícios e falam sobre os benefícios da calistenia. Confira a seguir!

Como praticar calistenia

Como a ideia dessa prática é utilizar o peso corporal, não há necessidade de equipamentos. “Mas existem casos em que se utiliza o mínimo possível para se praticar. São equipamentos básicos como bastões e barras fixas, sendo geralmente utilizados como um ‘suporte’, mas não são uma necessidade”, explica o educador físico José Corbini.

“Geralmente o treino de calistenia segue uma série de sequências simples, como flexões, agachamentos e exercícios para a região do core – abdômen, lombar e quadril –, elaborados de acordo com o nível de condicionamento físico do praticante”, complementa Corbini.

Aliás, é também possível unir a prática a outras atividades para criar mais dinamismo, além de poder ser praticada em duplas ou grupos. “Algumas técnicas da calistenia são incorporadas em algumas modalidades esportivas, como crossfit, treinamento funcional e ginástica, principalmente”, explica o especialista Eduardo Netto.

No vídeo, o professor André Tombini, da Bodytech, ensina alguns tipos de treino de calistenia, do iniciante ao avançado, confira:

Os benefícios da calistenia

São vários fatores positivos, físicos e mentais, que a prática de calistenia pode promover, mas vale ainda citar a vantagem do baixo custo, já que a modalidade não requer equipamentos para sua prática, nem ambientes específicos. “Como é uma prática versátil, ela pode ser feita em casa, na academia ou na rua, ou seja, em qualquer lugar”, explica Corbini.

Segundo Eduardo Netto, a calistenia traz os benefícios comuns de toda atividade física, “mas existem as melhorias específicas dessa atividade, que vão desde o aperfeiçoamento da resistência muscular, a mobilidade, a coordenação motora, o equilíbrio e até do condicionamento cardiovascular”.

Além disso, uma diferença notória em relação à musculação é que na calistenia não há a adição de pesos, “o que de certa forma evita a sobrecarga nas articulações, já que na musculação geralmente trabalhamos com a progressão de cargas”, explica Corbini. “Por outro lado, em determinados objetivos, como no aumento da massa muscular (hipertrofia), a musculação seria mais indicada”, complementa o especialista.

Confira abaixo alguns dos benefícios citados pelos especialistas:

Pode ser feita em qualquer lugar, sem necessidade de equipamentos

A modalidade trabalha o corpo como um todo

Consciência corporal

Exercícios básicos de fácil aprendizagem

Aumento de força e tonificação dos músculos

Perda de gordura corporal

Aumento da flexibilidade e coordenação motora

Melhora do bem-estar e controle das emoções

Cuidados durante a prática

Se interessou pela praticidade da calistenia? Então pode ir em frente, pois, segundo os especialistas, não há contraindicação para iniciar tal prática: mas desde que não existam lesões ou condições de saúde que limitem a prática de exercícios. A liberação médica para realizar atividade física também é fundamental.

É também essencial a presença de um profissional ou de alguém que já esteja dentro da modalidade e tenha amplo conhecimento, garantindo que o esporte seja realizado com segurança e confiança. “É muito importante respeitar o nível de condicionamento físico de cada aluno e nunca desprezar a intensidade, mesmo que a sobrecarga seja apenas seu peso corporal”, aconselha Eduardo Netto.

Outro conselho é respeitar os limites e ter paciência para conquistar os resultados. “Geralmente a progressão se dá naturalmente, claro que respeitando seu tempo e limite. O mais importante é aumentar o nível de concentração e ficar de olho na execução dos exercícios, para evitar possíveis lesões”, finaliza o educador físico José Corbini.