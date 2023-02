Como transformar o banho em um ritual de autocuidado

Não importa se no início ou no final do dia, o momento do banho é quando nos conectamos com nós mesmas e com o nosso corpo. Muitas vezes visto como um período de reflexão, ele é um passo essencial que acaba negligenciado com a agitação da rotina. E, acredite, pode ficar ainda melhor: entrevistamos a esteticista e cosmetóloga, Roseli Siqueira, que nos ajudou a separar dicas para transformar o banho em um verdadeiro ritual de autocuidado.

Ajuste a iluminação

Acender algumas velas e deixá-las iluminar o ambiente durante o banho é uma dica de ouro se sua intenção é relaxar e se preparar para dormir. A baixa iluminação é responsável pela melatonina, o hormônio do sono, e as velas ou até mesmo luzes baixas e indiretas podem contribuir para a diminuição do estresse. Se costuma iniciar o dia se banhando, deixe que a luz do sol adentre o ambiente.

Sintonize em uma playlist

Sejam músicas animadas que falem sobre amor-próprio, uma vibração de frequências positivas para meditar enquanto se enxágua ou uma bela melodia clássica de piano, a escolha de uma playlist que se adeque ao seu mood do dia é necessária para o banho se torne mais intimista e reflexivo.

Tratamentos corporais e capilares

Para investir ainda mais em você neste momento, por que não utilizar cosméticos especiais? Investir em um bom esfoliante e escolher um óleo de banho hidratante pode contribuir para conectar sua mente com seu corpo e fazer você se sentir única e bem cuidada.

Usar uma bucha para ativar a circulação sanguínea e esfoliar a pele removendo células mortas pode ser uma boa opção, de acordo com a esteticista. “Sem exageros e de forma suave, circular a bucha para queimar o triglicérides em partes do corpo como os glúteos e as pernas, para deixar a pele mais firme e melhorar a silhueta”, ensina.

Além disso, hidratar as madeixas com um tratamento capilar prolonga ainda mais seu momento de autocuidado, e enquanto deixa agir o produto em suas mechas, pode se concentrar em tomar conta das outras áreas de seu corpo.

Uma receita natural indicada por Roseli é misturar duas colheres de óleo de coco e uma de abacate, aplicar no couro cabeludo e massagear bem. Conforme a especialista, essa mistura ajuda na desintoxicação do couro cabeludo.

Continua após a publicidade

Aromaterapia pode ajudar!

Escolha um óleo essencial de sua preferência (que possa entrar em contato com a pele, é claro) e inclua-o nessa imersão. Os mais recomendados para o relaxamento e cura da ansiedade são os de lavanda, laranja, melaleuca (tea tree) e camomila.

Caso prefira fazer seu próprio, a esteticista recomenda utilizar óleo de girassol com galhos de alecrim, deixar a mistura descansando por alguns minutos para receber o odor e jogar algumas gotinhas no corpo, massageando a pele.

Banho de ervas: ajudam nas energias e trazem um aroma diferente

Acender um incenso, fazer um banho com ervas e cuidar de sua energia pode ser tudo o que você precisa. Os banhos energéticos são utilizados para abrir nossos caminhos, limpar a negatividade e trazer vibrações positivas. Eles são recomendados, principalmente, para quem está vivendo um período desfavorável e anda trazendo sentimentos negativos para dentro de casa.

Algumas ervas podem ser misturadas nesses momentos e esse ato deve ser feito de maneira equilibrada, portanto pesquise sobre as propriedades de cada um dos banhos.

Roseli recomenda um truque que consiste em colocar ervas frescas dentro de uma meia de nylon e amarrá-la, deixando entrar em contato com a água morna para provocar uma infusão de aromas durante o banho. As ervas recomendadas são hortelã, erva cidreira e chás naturais. Na falta de ervas frescas, os sachês de chá podem ser bons substitutos.

E lembre-se: nada de exageros e nem de jogar na cabeça, apenas do ombro para baixo!

Treine a automassagem

Se você não tem alguém que possa te massagear para aliviar a tensão do dia a dia, a automassagem pode ser importante. Fazer carinho em si própria também é sinal de cuidado consigo e não há problema nenhum nisso!