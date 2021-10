Bem-estar: dicas para deixar o banheiro mais aconchegante

Atualizado em 6 out 2021, 09h24 - Publicado em 6 out 2021, 09h00

Por Nádia Simonelli Atualizado em 6 out 2021, 09h24 - Publicado em 6 out 2021, 09h00

Atualmente, os banheiros ganharam mais importância nos projetos de arquitetura e de interiores. Isso porque a hora do banho tornou-se o momento de relaxamento e bem-estar para muita gente. Inclusive, um dos únicos em que conseguimos ficar a sós e focar o pensamento no autocuidado. Por isso, selecionamos banheiros aconchegantes, com clima de spa em casa, com muitas ideias para te inspirar!

Espelho grande

Ter um espelho grande, que ocupe a maior parte possível da parede, é uma ajuda e tanto na hora de fazer o seu ritual de skincare ou maquiagem. Então, considere um modelo amplo. Se o espaço for pequeno, o espelho pode ocupar a parte frontal de um armário de espessura fina, por exemplo.

Papel de parede

Um belo papel de parede estampado é capaz de trazer cor e sensação de aconchego aos ambientes. Para os banheiros, procure aplicar o revestimento longe da área molhada e procure por um modelo específico para esse tipo de ambiente. Hoje em dia, existem várias opções.

Luz natural

Nada como a luz natural para trazer vida a um ambiente e criar um clima agradável. Além disso, a iluminação do dia é perfeita na hora de fazer uma maquiagem. Então, se for reformar, considere planejar uma entrada de luz.

Peças de madeira natural

A madeira é ideal para trazer sensação de aconchego a um ambiente, ainda mais se estiver com seu visual natural. Por isso, para não deixar sue banheiro frio, escolha uma peça feita deste material, como o gabinete, por exemplo.

Plantas no banheiro

Continua após a publicidade

As plantas também podem viver belas e saudáveis dentro do seu banheiro. Basta procurar por espécies que vão bem de acordo com a iluminação do ambiente. Antúrios, marantas e fitônias, por exemplo, são boas opções.

Texturas variadas

Variar as texturas dos materiais também é uma boa forma de trazer aconchego para o banheiro. Neste ambiente, por exemplo, o piso ganhou um revestimento rústico que traz um toque gostoso para caminhar descalço.

Invista em uma banheira

Se tiver espaço, que tal investir em uma banheira? Pode ser de alvenaria ou um modelo pronto que tenha a ver com seu estilo. Certamente, a hora do banho vai ser ainda mais relaxante depois de um dia corrido.

Tons quentes

Em vez do tradicional branco, você pode escolher uma paleta de tons quentes para o seu banheiro. Isso vai criar uma atmosfera mais calorosa no espaço. Neste banheiro, o revestimento da parede faz um belo degradê de tons terrosos.

Pintura

Além dos revestimentos cerâmicos, considere pintar as paredes do banheiro. As marcas de tintas oferecem um catálogo variado de cores na tinta epóxi, ideal para áreas molhadas. E, quando você quiser trocar o tom, é só pintar de novo.