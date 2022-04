Aromaterapia: 6 fragrâncias para trazer boas energias ao lar

Nada como o nosso lar, lugar onde repousamos, sonhamos, festejamos, rimos e choramos. Nossa casa carrega um pedaço de nós e conta um pouco de quem somos em cada porta-retrato, plantinha, móvel e, principalmente, no cheirinho familiar que ela emana. A aromaterapia, aliás, é uma grande pedida para tornar seus espaços ainda mais gostosos, te ajudando a reforçar emoções e desfrutar de muito bem-estar.

A life changer e aromaterapeuta, Shannà Tìlly Màrun (@shanna_tilly_marun), contou para CLAUDIA que o aroma particular de uma casa é construído com o tempo e cada pessoa pode criar o seu. “Podemos construir isso através de plantas, flores, elementos materiais como madeira, além dos óleos de aromaterapia. Na sala, por exemplo, que é um ambiente de receptividade e acolhimento, podemos colocar a canela em pó ou na forma natural em pau, desta maneira proporcionamos a interação entre as pessoas que é estimulante e aquece o ambiente”, recomenda.

Shannà também explica a importância da aromaterapia para corpo e alma: “O principal resultado do aroma é o que ele promove em você, no seu corpo, nas suas células e, por consequência, qual sentimento ele desperta e te ascende para uma nova energia. Essa prática promove isso em você, desperta no físico e posteriormente muda o seu campo vibracional.”

Como um ambiente pode me impactar?

Além de pensar na nossa casa, também temos que observar como os ambientes nos quais transitamos nos impactam aromaticamente e quais sentimentos eles nos provocam para entender o que exatamente a nossa residência deve passar – para nós mesmas e para quem visita.

“Ao entrar num ambiente, uma das primeiras coisas que notamos é o cheiro. O olfato é primitivo e nos leva à essência, como memórias e até construções de fatos que não identificamos no consciente. Dependendo do aroma, ele impacta de diferentes formas: na alegria, foco, tranquilidade, acolhimento entre outros sentimentos e sensações, por isso é importante identificar quais são os melhores aromas para o seu lar”, salienta.

Quais itens podem ser os meus aliados na hora de perfumar a casa?

De acordo com a especialista, já temos várias opções de fácil acesso para deixar a casa bem aromatizada: incensos, velas, aromatizadores de ambiente e difusores de ambientes a vapor – nesse, em específico, é necessário ver se o produto é próprio para usar com essência e óleos na hora de comprar.

“Eu gosto de, depois arrumar toda a cozinha, com ela toda limpinha, queimar em cima da boca do fogão a gás uma casca de laranja ou tangerina, no fogo bem baixinho, por um minuto. Dá um aroma maravilhoso para área de convivência”, indica.

Aromas e significados:

Camomila, óleo de manjerona e lavanda

A hora do descanso é sagrada e a aromaterapia pode deixar esse momento ainda mais agradável. “O óleo de manjerona com lavanda traz muito relaxamento, e combate à insônia – essa mistura é perfeita para ser borrifada nas roupas de cama .Já a camomila ajuda na ansiedade, alivia nossas preocupações e gera uma sensação de muita paz”, conta.

Alecrim

Especial, o alecrim pode ajudar a elevar a alegria casa. “Essa especiaria promove um campo de felicidade, é considerada uma erva antidepressiva. Dessa forma, usando-a, interagindo com a sua casa, você provoca em si um campo de proteção, atraindo somente o que é alegre e gostoso”, especifica.

Óleo de Laranja

Para você que precisa de energias positivas e ânimo, o óleo de laranja pode ser uma boa opção. “Ele traz bons pensamentos, favorece o positivismo e pode nos dar ânimo. Somado a essência, coloque uma boa intenção diária se olhando no espelho e fazendo uma afirmação positiva do que necessita para o momento para assim alcançar o que deseja”, ensina.

Óleo de mandarina

Esse é próprio para você que deseja afastar sentimentos de baixa vibração da sua casa. “Todos os nossos sentimentos provocam em nós manifestações que promovem mudanças em nosso ambiente. A aromaterapia é propulsora disso. Por isso, se sente medo, ansiedade, angústia, raiva, ódio, apatia, sentimento de contração, de baixa vibração, apostar no óleo de mandarina pode ser uma boa opção para te ajudar a controlar essas emoções”, afirma.