12 coisas que faço hoje para continuar maravilhosa no futuro

Acorda de manhãzinha. Faz o café para seus filhos, trabalha, responde todas as mensagens do WhatsApp, olha a caixa de entrada do e-mail, faz o jantar, conversa com o marido e questiona o banco sobre aquela cobrança indevida.

Entre pequenas mudanças aqui e ali, essa é a rotina de praticamente todas as mulheres. Mas quando sobra tempo para cuidar de si? Olhar para o futuro com cuidado, sem esquecer do presente, pode ser o que falta para ter qualidade de vida lá na frente.

Foi com esse pensamento que a trend “Coisas que faço hoje para continuar maravilhosa no futuro” atingiu mais de 1,2 milhão de visualizações no Tik Tok. Sim, as mulheres estão cada vez mais de olho no amanhã, cuidando da sua saúde física e mental.

Mas o que é cuidar de si?

“Autocuidado é o que fazemos por nós mesmos com intuito de manter nosso bem-estar. É aquele cuidado a que nos dedicamos através da nossa própria decisão”, explica a psicóloga Rafaéla Rocha.

Ele é importante porque se volta para nós mesmos com garantia que nossas necessidades estão sendo atendidas. Vai desde práticas que amamos, como atividades físicas, ir ao salão ou descansar, até coisas que não gostamos, como exames de rotina e cortar relações tóxicas, segundo a psicóloga.

Fazer skincare todo dia

Lavar, hidratar e passar protetor solar no rosto todos os dias é essencial para uma pele mais saudável e firme no futuro.

Raspar a língua

A raspagem da língua logo ao acordar é um detox natural recomendado pelos dentistas por ajudar a eliminar toxinas, bactérias e células mortas. A remoção ajuda no processo digestivo, na saúde bucal e até no hálito.

Ficar 30 minutos sem mexer no celular depois de acordar

Navegar pelas redes sociais, verificar e-mails ou mandar mensagens logo ao acordar pode causar alterações cerebrais. Por isso, começar o dia longe do aparelho, concentrando-se apenas em você, pode ser o que falta para solucionar o problema.

Manter o hábito de leitura

Ler estimula o raciocínio, ativa o cérebro, aumenta a imaginação, melhora o vocabulário, e combate o estresse. Dessa forma, acompanhar jornais, revistas, livros e até fazer palavras cruzadas pode ser o que falta na sua rotina.

Reservar um tempinho para ler antes de dormir também é uma forma de relaxar e conseguir colocar a leitura em dia. Aqui, listamos 10 livros de autodesenvolvimento para incluir na estante – pode ser uma boa maneira de começar um novo hábito!

Praticar alguma atividade física

Os exercícios físicos contribuem não só para a liberação de hormônios do prazer, como também para a redução da chance de doenças cardiovasculares.

Continua após a publicidade

Além disso, eles fortalecem a musculatura do corpo, o que permite o envelhecimento com maior independência. Veja aqui dicas para encaixar exercícios físicos rápidos e eficientes na rotina.

Ter um cronograma capilar

Cabelo saudável é sinônimo de conforto para muitas pessoas. Por isso, hidratar, nutrir e reconstruir, intercalando cada um, é essencial.

Ainda não sabe como começar essa prática? O hairstylist Rodrigo Cintra ensina aqui o passo a passo.

Evitar cigarro e álcool

O uso de tabaco aumenta a probabilidade de desenvolver câncer de pulmão, derrame e outras doenças. Enquanto isso, o consumo de álcool traz danos ao fígado, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, piora o sono e outros fatores. Sem os dois, você tende a ter uma vida mais saudável.

Nunca dormir com maquiagem

Durante o sono, a pele absorve tudo o que precisa do organismo. Quando ela está suja, os nutrientes não são aproveitados da forma correta, tornando-a ressecada e sem viço. Além disso, é possível machucar os olhos por conta dos produtos aplicados e quebrar os cílios com mais facilidade.

Praticar meditação

A meditação é uma prática milenar que promove a concentração e o autoconhecimento. Entre os principais benefícios dela estão a diminuição do estresse e da ansiedade, contribuição na prevenção e no combate a várias doenças e fortalecimento do sistemas nervoso e imunológico.

Beber água

A água protege nossos órgãos vitais e os ajuda a absorver melhor os nutrientes, melhora nosso metabolismo, além de proteger e hidratar nossas articulações e células. Por isso, não esqueça da garrafinha!

Ter seu momento do dia

Separar alguns minutinhos do seu dia para fazer qualquer coisa que você goste pode te dar mais felicidade para seguir em frente. Seja saborear cada pedaço da sua comida favorita ou até brincar com seu filho, tudo pode ser mais especial quando é seu foco por algum momento.

Fazer exames de rotina

Cuidar da saúde é indispensável para ter qualidade de vida. Por isso, faça exames de rotina regularmente.

E se eu quiser algo a mais?

Sem problemas! Nós selecionamos alguns fatores que talvez façam sentido para você, mas é possível ir além. “Esteja atento às suas necessidades, que podem ser muito diferentes das de outras pessoas”, diz Rafaéla, que exemplifica: “digamos que a necessidade seja de descanso. Para algumas pessoas, ficar longe das redes sociais pode ser melhores, enquanto para outras talvez seja fazer uma caminhada.”