Comer bem e praticar exercícios pode mudar rotina de mulheres com câncer de mama

Tratar o câncer de mama não precisa ser uma sentença contra o bem-estar. Abraçar alguns hábitos pode tornar essa jornada menos íngreme e ainda reduzir os riscos de recorrência da doença, segundo a oncologista Ana Baccarin, que defende a importância de aliar o tratamento à prática de exercícios e uma alimentação equilibrada.

“Seja na fase de tratamento ativo o na de pós-tratamento, quanto mais frequente e regular a prática de atividade física, mais benefícios para a saúde”, afirma a especialista, uma das convidadas da Casa Clã MAMA, evento de CLAUDIA e VEJA SAÚDE que acontece no dia 04 de outubro, em São Paulo – confira a programação.

Comer bem e se movimentar

Para a mulher que recebe o diagnóstico, a confirmação de que o câncer de mama faz parte da sua vida acompanha uma série de transformações que não se restringem apenas à condição física, mas que também impactam a sexualidade e a autoestima.

É extensa a lista do que pode melhorar ao incluir uma boa alimentação e exercícios na rotina: redução da fadiga, melhora da performance cognitiva, adequação de composição corporal, melhora da saúde cardiovascular e da mobilidade, além da redução do risco de transtornos mentais como ansiedade e depressão.

Continua após a publicidade

Uma dieta de padrão mediterrâneo, rica em vegetais, grãos integrais, proteínas magras e boas fontes de gorduras, é a estratégia mais indicada para garantir a manutenção da saúde a longo prazo.

“É perfeitamente possível e desejável nutrir o corpo sem calorias em excesso. O controle do peso e a nutrição adequada são pilares essenciais para qualquer paciente com câncer de mama”, ressalta a especialista.

Continua após a publicidade

Para aquelas que precisam realizar o bloqueio hormonal durante o tratamento, a relação com o corpo muda ainda mais e alguns desconfortos, como dor na penetração e ressecamento vaginal, além da queda de libido, estão entre as queixas mais comuns, mas não devem ser encaradas como algo definitivo em suas vidas.

“A boa notícia é que temos muitas providências para tomar, e é perfeitamente possível ter uma vida sexual feliz e saudável sem hormônios”, afirma a oncologista.

Como participar da Casa Clã MAMA

A participação na Casa Clã MAMA é totalmente gratuita, basta garantir seu ingresso no site Sympla, clicando aqui.

Continua após a publicidade

O encontro acontece no dia 04 de outubro, a partir das 8h, no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo. A programação segue até às 18h30.

Confira a programação completa da Casa Clã MAMA.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.