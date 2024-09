Cabelo maluco: 8 inspirações de penteados para reproduzir em casa

O Dia do Cabelo Maluco tem ganhado destaque nas redes sociais, com pais se superando cada vez mais na criação de penteados inusitados para os filhos.

A diversão, conduzida e celebrada em escolas e instituições, é um convite para que crianças e pais possam explorar a imaginação e incentivar a criatividade através da arte. O objetivo é claro: permitir que toda e qualquer ideia se materialize em um penteado maluco, transformando o cotidiano escolar em um verdadeiro desfile de criações.

Procurando referências para o Dia do Cabelo Maluco? Confira a seguir algumas das sugestões mais criativas que estão fazendo sucesso nas redes.

Inspirações para o Dia do cabelo maluco

Penteado maluco para meninas

Fantasminhas

Este penteado de fantasminhas, feitos com coques no topo da cabeça, pode ser divertido, assustador e prático de fazer em casa. Além de ser uma ótima opção para o Dia do Cabelo Maluco, também é uma excelente sugestão para o Halloween na escola.

Monstrinho com tranças

Que tal transformar pequenas tranças nos tentáculos de um monstrinho simpático no topo da cabeça? Para dar um toque divertido e maluco ao penteado, adicione dois olhos coloridos feitos de papel. Com certeza, esse monstrinho vai fazer sucesso na escola!

Brigadeiros coloridos

Transforme dois coques altos em brigadeiros coloridos utilizando forminhas de empada em cores chamativas. E para os confetes? Pequenas tiras de E.V.A. são perfeitas para completar o visual. Um verdadeiro docinho!

Cabelo de balões

Com balões coloridos, é possível criar um coque alto que se transforma em um divertido buquê de balões. Além de serem chamativos, os balões dão um toque alegre ao penteado, tornando-o divertido e fácil de fazer.

Penteado maluco para meninos

Penteado Pista de corrida

Com spray de tinta próprio para o cabelo, você pode criar uma divertida pista de corrida no penteado, perfeita para meninos e meninas que adoram velocidade. Não se esqueça de adicionar o carro favorito para dar um toque final criativo e personalizado!

Floresta selvagem

Seu filho é fascinado pela natureza? Que tal transformar o cabelo dele em uma floresta cheia de animais coloridos para o Dia do Cabelo Maluco? Com pequenos ramos de plantas artificiais, você pode criar uma selva vibrante, cheia de aventuras e diversão, que vai despertar a imaginação e fazer sucesso na escola!

Macarrão e almôndegas

Nada como alguns fios de lã e um escorredor de macarrão para criar um penteado com um toque de culinária italiana, cheio de criatividade! Para deixar o visual ainda mais divertido — e apetitoso —, adicione bolinhas de papel marrom para simular deliciosas almôndegas. Quem está pronto para se servir dessa ideia irresistível?

No mundo da Lua

Viajar para o espaço e explorar a lua nunca foi tão fácil com esse penteado maluco! Com algumas impressões de planetas e estrelas, você pode criar uma verdadeira galáxia sobre a cabeça do seu filho. Uma ideia criativa que leva a imaginação ao infinito e além.

Com essas ideias de penteados, a diversão da criançada estará mais do que garantida!

