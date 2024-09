7 hábitos das coreanas que podem te ajudar a ter uma pele melhor

Se você já se perguntou como as mulheres coreanas mantêm uma pele saudável, hidratada, sem manchas e radiante, a resposta pode estar em uma rotina de cuidados que se tornou um verdadeiro fenômeno global.

Já sabemos que a Coreia do Sul tem se destacado como uma líder mundial no mercado de beleza por conta de seus produtos de alta tecnologia. Mas não é só isso que fez a pele das coreanas se destacar: os hábitos que elas introduziram em seus cotidianos prometem transformar a saúde da pele e que ganharam notoriedade por oferecerem resultados visíveis e duradouros.

O que começou como um segredo de beleza bem guardado agora é uma tendência mundial, com milhões de pessoas ao redor do mundo adotando essas práticas para melhorar a aparência da pele. Mas o que faz a rotina coreana ser tão eficaz?

Conversamos com a dermatologista Mônica Aribi e reunimos alguns hábitos que podem te ajudar a ter uma pele melhor. Vem conferir!

Muita proteção solar

Um dos hábitos mais importantes que as coreanas seguem à risca, segundo a especialista, é o quão a sério levam os cuidados contra o sol. “Elas conseguem sempre ter uma fotoproteção bastante importante, não só química com filtro solar, mas também física: costumam andar sempre com chapéus, filtros solares e até máscaras que protegem de raios ultravioleta”, explica Mônica.

E não adianta investir apenas nos dias ensolarados. A proteção deve ser diária, mesmo com o céu nublado. Todos esses cuidados ajudam a proteger a pele dos danos solares e prevenir o envelhecimento prematuro.

Limpeza dupla (double cleansing)

Outro hábito importante é começar a limpeza da pele com um produto à base de óleo para remover maquiagem e impurezas e, depois, aplicar um sabonete à base de água para eliminar o resto dos resíduos – o chamado double cleansing.

Além de ajudar em uma limpeza profunda, isso previne acnes e cravos, já que impede a obstrução dos poros; melhora eficácia dos produtos de cuidado com a pele, pois faz com que séruns, hidratantes e tratamentos possam penetrar melhor; ajuda a remover células mortas e sujeiras que podem deixar a pele opaca, dando um aspecto mais radiante ao rosto; e reduz irritações, porque costuma ser mais suave do que usar apenas um produto de limpeza forte e não exige esfregar agressivamente a pele.

Esfoliação regular



Esfoliar a pele uma ou duas vezes por semana ajuda a remover células mortas e promove a renovação celular.

Também melhora a textura da pele, estimula a regeneração celular, promove uma melhor absorção de produto, uniformiza o tom da pele e estimula a circulação sanguínea – o que pode contribuir para uma aparência mais vibrante e saudável.

Uma skincare potente

“Elas apostam no skincare domiciliar e composto de exossomos, que são as vesículas intercelulares de comunicação entre uma célula e outra. Com isso, além de terem acesso a cremes com vitamina C, ácido hialurônico e niacinamida, também se beneficiam de cremes coreanos com princípios excelentes para a pele e de tecnologia de ponta”, explica a dermatologista.

Além disso, vale apostar em hidratantes que se adequem ao seu tipo de pele. Em muitas rotinas coreanas, o produto é aplicado em várias camadas para garantir uma hidratação profunda.

Máscaras faciais de tecido ou em creme também são usadas regularmente para fornecer um impulso extra de hidratação e nutrientes à pele.

Cuidados com a alimentação

Segundo Mônica, outra dica é ter uma dieta bastante balanceada, rica em vegetais e algumas raízes. “Elas evitam álcool, refrigerantes e alguns tipos de drinques com cafeína, inclusive chá preto e café”, afirma a dermatologista.

Mas vale ressaltar que o estilo de vida no geral é valorizado na Coreia para se ter uma pele mais saudável. Então, além da alimentação, manter-se hidratada, uma rotina com exercícios regulares e boas noites de sono são prioridades.

Bons produtos de maquiagem

“As maquiagens que as coreanas usam são totalmente voltadas para a saúde, a base de plantas principalmente e também com cerasomides que é o princípio ativo extraído do trigo da região Champanhe Picardie, na França, que as principais marcas de cosméticos, como Chanel e Sisley, usam nos cremes de rejuvenescimento delas”, explica Mônica.

Ou seja, não é uma maquiagem qualquer, mas produtos já pensados para os cuidados com a pele.

Tratamentos estéticos

“Outro cuidado é com a ‘pele em cabine’”. A especialista conta que fazer visitas frequentes ao esteticista e realizar procedimentos, como limpeza de pele e outros tratamentos que cuidam da pele, é um hábito regular.

Assim, elas costumam até ter um orçamento reservado para os cuidados nesse sentido.

