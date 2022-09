5 dicas para criar uma rotina capilar eficiente

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você quer estar sempre com o cabelo bonito, mas acaba se perdendo em meio a tantos produtos? Realmente não adianta fazer um ótimo tratamento capilar no salão se você não dar continuidade em casa. Mas, Cintra, por onde devo começar? Pelo básico! Mas, para isso, você precisa se atentar a alguns detalhes. No texto de hoje, explico como elaborar uma rotina simples, porém eficiente, de cuidados com os cabelos. Vem ver.

Escolhendo o produto

O produto ideal é aquele indicado para o tipo de cabelo que você tem e não para o que gostaria de ter. Então, analise as características dos seus fios e leia bem o rótulo dos produtos. Se precisar, peça ajuda ao seu cabeleireiro. Usar produtos adequados já é meio caminho andado para você ter madeixas saudáveis.

Pré-poo

Para proteger os seus fios do ressecamento, você pode apostar em um pré-poo. Ele pode ser feito com um óleo capilar ou com o próprio condicionador. Basta aplicar o produto escolhido no comprimento ainda seco, espalhar bem, dar um tempo de pausa, de cinco a 10 minutos, e depois lavar normalmente. Vale lembrar que para ter fios hidratados e soltos, como os da atriz Claudia Raia, essa técnica não deve ser usada em todas as lavagens, pois pode deixar um efeito pesado, então alterne os dias.

Condicionador

Muitas vezes não obtemos o efeito desejado, pois escolhemos o produto errado, mas e quando a indicação está correta e mesmo assim o cabelo não fica legal? O truque para conseguir um um visual impecável, como o da cantora Iza, é enluvar as mechas com o condicionador. Primeiro, você retira o máximo de água que conseguir dos fios. Depois, aplica o condicionador do comprimento para as pontas. Em seguida, faça o formato de pinça com os dedos e deslize mecha por mecha, da raiz até as pontas. Pode repetir 10 vezes em cada mecha. Isso ajuda os ativos a penetrarem na fibra capilar. Deixe o tempo de pausa indicado na embalagem e enxágue na água morna.

Hidratação

Para quem tem o cabelo mais seco ou que esteja ressecado, uma ótima alternativa é misturar um pouco de óleo capilar de macadâmia e argan na máscara antes de utilizá-la. Dessa maneira, você reforça a nutrição dos fios e eles ficam bonitos por mais tempo, como os da atriz Isis Valverde.

Tratamento noturno

Sabia que dá para tratar as madeixas enquanto você dorme? Aposte em um sérum rico em óleo de macadâmia e de rícino, para nutrir profundamente os fios, evitar o aparecimento de pontas duplas e deixar os cabelos mais macios e brilhantes, como os da apresentadora Angélica Ksyvickis.

