Autocuidado: 5 atitudes indispensáveis para uma vida mais feliz

Quantas vezes você foi chamada de egoísta por dizer “não”? Por tirar um tempo só para você, por escolher ficar sozinha, por acabar com uma relação tóxica ou se priorizar? Parece que sempre estamos nos preocupando com o outro, mas pouco com nós mesmas – abandonando o autocuidado que é tão importante para viver bem.

Mas o que é esse tal de autocuidado? “É exercer a sua capacidade de se responsabilizar por si mesma e pelo seu direito de bem estar, sem culpa e com propósito”, segundo a psicóloga Letícia Perfeito. Ele é importante, de acordo com a profissional, por funcionar “como uma bússola para não deixar nos esquecermos do que somos ou do que desejamos.”

Apesar de ser associado, muitas vezes, com cuidados estéticos, existem outras áreas que também devem receber atenção: “emocional, social, pessoal, espacial, financeira, laboral e inconsciente”, afirma Letícia. Ok, mas por onde começar? CLAUDIA lista algumas coisas que (só) você pode fazer por você.

Respeite seus desejos

“Autocuidado é um caminho que se faz ao ser caminhado, por isso, você não precisa esperar para começar de um jeito perfeito ou ideal, pode ser por algo simples e que seja muito importante para você”, indica a psicóloga. “Quando estamos tentando planejar nosso autocuidado, é importante perguntar: o que eu preciso neste momento? O que me falta e o que está no meu controle sobre isso?”. Se a sua vontade é sentir menos tensão no rosto, faça uma massagem facial. Se você quer um cabelo mais hidratado, crie um cronograma capilar. Se está com vontade de um prato delicioso, coma. Se quer melhorar sua vida financeira, crie um planejamento das suas finanças. Aqui, o importante é se escutar e saber o que quer.

Faça terapia

“Existem exigências internas que merecem ser ouvidas para, então, serem negociadas na realidade”, aponta Leticia, que completa: “Corpo e mente andam juntos, e é importante conseguir, no seu ritmo, integrar cuidados que façam sentido para a sua jornada”. Em muitos casos, essa tarefa exige o acompanhamento de um profissional, como um terapeuta comportamental. Mas nem sempre é possível pagar por isso. A alternativa, então, é buscar por serviços prestados gratuitamente ou ter atenção às suas emoções e questionar as suas atitudes.

Imponha limites

Repreender aquela piada sobre seu corpo e apontar um comportamento do seu parceiro que te fez ficar desconfortável são exemplos de cuidados essenciais para qualquer ser humano. Um “sim” para o outro pode ser um “não” para você, por isso é importante estabelecer demarcações do que você considera aceitável ou não. A especialista explica que isso também é útil para não nos sobrecarregarmos.

Preocupe-se com seu descanso

Quem nunca desperdiçou uma noite de sono para priorizar qualquer outra coisa? Às vezes imprevistos acontecem, o trabalho exige um pouco mais ou alguém fica doente. Não tem problema não descansar um dia ou outro, mas não deixar isso acontecer sempre é uma forma de cuidar de si mesma. É durante o sono que você produz hormônios essenciais, por exemplo, para a resposta ao estresse.

Cumpra com o que prometeu para si

Você confia em quem diz que vai fazer algo, mas no final não faz? Aposto que não. Quando você fala que vai praticar um exercício físico, ter um sono regulado, sair para passear, ser mais organizada ou qualquer outra coisa e, no final, não faz o que planejou, perde a confiança em si mesmo. Estabelecer metas possíveis e ter o compromisso de fazê-las, nesse sentido, é importante e, também, um ato de autocuidado.