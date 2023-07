4 rituais energéticos de inverno para atrair proteção e sucesso

O inverno é sobre deixar hábitos antigos morrerem, reavaliar situações e nos reenergizar. Sendo assim, podemos utilizar a espiritualidade para canalizar essa energia e promover transformações em nossas vidas. Pelo menos é o que explica a sacerdotisa e taróloga Claudhia Issa (@claudhiaissa): “Estamos em época de rever as atitudes que tomamos, para que, alinhados com o retorno futuro do sol, possamos nutrir novas forças e esperanças”.

Pensando nisso, a sacerdotisa revela quatro rituais de inverno que, quando feitos neste período, são capazes de trazer inúmeros benefícios. Confira:

1. Para o abandono de velhos hábitos

Para esse primeiro ritual, você precisará de:

Óleo essencial ou folhas de hortelã

Óleo essencial ou rodelas de laranja

Recipiente com água

Primeiro, pegue uma folha de papel. Nela, escreva aqueles hábitos antigos que você deseja se livrar. Assim que estiver escrito tudo, pegue a folha e a dissolva num recipiente com água. Logo em seguida, acrescente algumas ervas na mistura, para acrescentar mais poder.

“Pode ser um óleo essencial de hortelã ou laranja. Também é possível usar folhas secas e rodelas, para trazer mais poder ao rito”, explica Claudhia.

Caso não tenha esses elementos, o sal também pode ser uma boa alternativa: “Coloque umas três pitadinhas de sal na mistura, pois ele representa o oceano primordial, que é o útero da Deusa, de onde todas as coisas vieram e para onde todas as coisas retornarão”, clarifica. Por último, descarte a mistura ao pé de uma árvore bonita e sem espinhos.

2. Carta para o futuro

Após realizar o feitiço para dissolver hábitos antigos, é hora de atrair comportamentos bem-sucedidos. Para isso, pegue outra folha de papel e escreva tudo aquilo que deseja conquistar. “Anote tarefas que você possa se comprometer a cumprir nos próximos meses, como ser mais organizada ou disciplinada. Dê preferência para coisas simples, que não te tragam pressão”, indica a sacerdotisa.

Enquanto anota os seus pedidos, Claudhia indica tomar um chá de hortelã adoçado com mel, para que o momento esteja repleto de introspecção e centramento naquilo que queremos para esse novo período. “Deixe essa carta em um local acessível, onde você possa sempre olhar e se conectar com a energia daquilo que está aspirando”

3. Limpeza energética

Para deixar a sua casa mais protegida nesta época de introspecção e reflexão, você precisará de uma vela de 7 dias (preferencialmente da cor laranja, pois simboliza a energia solar) e algumas folhas de sálvia e alecrim para colocar ao redor do objeto.

“Assim que separar tudo certinho, tire o plástico da vela e a unte com óleo vegetal (pode ser azeite ou óleo de girassol, por exemplo). Depois, role a vela untada sob as ervas secas que, vale lembrar, precisam estar bem trituradas. Feito tudo isso, é hora de acendê-la num local onde ela possa queimar de forma segura, em cima de um pratinho”, ensina Claudhia.

O último passo é escrever a palavra “proteção” na vela, do pavio em direção à base. “Se quiser, também é possível caminhar com a vela por todo o lar, visualizando que a luz dela irradia por todos os cômodos, trazendo o calor protetor do Sol.”

4. Para atrair prosperidade no inverno

Quando reavaliamos as nossas ações, temos a chance de ser mais bem-sucedidos naquilo que desejamos. Portanto, que tal combinar esse pensamento com um ritual energético para garantir que o sucesso chegará a você? Primeiro passo: pegue uma laranja e desenhe o símbolo do cifrão na fruta utilizando cravos (que devem ser espetados na fruta).

Depois, coloque essa laranja em um local vistoso (a taróloga indica a cozinha ou a entrada de casa). “Não esqueça de colocar algumas folhas de louro sob a laranja, pois eles potencializam a vibração da prosperidade.”