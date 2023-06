Horóscopo de julho: chegou a hora da ponderação

Estamos no período do ano onde quase tudo em nossa vida entra no “modo balanço”. Os astros nos oferecem energias não tão fluentes, que trazem realmente o incômodo, mas que nos convidam a tomar decisões mais assertivas e determinadas com nossos propósitos.

E é exatamente isso que nos mostra o horóscopo de julho, o Sol passa boa parte do mês em Câncer, mudando para Leão só no dia 22/7. Portanto, podemos esperar por momentos mais emotivos, com sentimentos à flor da pele e apelo aos relacionamentos e família. Acolher-se e acolher o outro, nesta ordem, sempre será uma caminho seguro.

Julho está propício para entendermos com o coração as coisas que a mente já não aguenta mais. Com a passagem do astro-rei para sua origem, Leão, o planeta Vênus entra em modo retrógrado no mesmo signo e traz uma parada estratégica com uma questão crucial quando o assunto é amor: estamos onde queremos estar?

Não importa a realidade nesse setor, chega o momento de colocar em xeque nossas reais intenções com aquilo que entendemos e queremos das nossas relações. Priorizar os sentimentos será o ponto alto do mês — quem estiver em busca de alguém especial, pode achar que é o momento; e quem estiver em relações que já encerraram seu ciclo, pode tomar a coragem necessária para seguir em frente. Afinal de contas, ser feliz é (e sempre será) o objetivo principal das nossas escolhas.

Marte também entra em modo retrógrado, logo dia 10/7, em Virgem e traz mais análise, detalhe e planejamento – em contraponto, pouca ação para as questões práticas.

Neste mês, Vênus e Marte retrógrados dão aquela sensação de que as coisas não estão andando como deveriam (ou como gostaríamos), mas isso pode ser revisto a partir do momento que mudamos a nossa postura diante das coisas, de forma madura e consciente daquilo que queremos.

Afinal, o céu pode até contribuir com imprevistos e caminhos alternados, mas quando sabemos onde queremos chegar, tudo isso se torna combustível para chegarmos lá.

Horóscopo de julho para cada signo

Câncer (21/6 a 21/7)

Com sua energia alta, é quase impossível não se beneficiar desse novo momento. Contudo, não esqueça de priorizar suas escolhas antes dos outros. Assuntos financeiros entram em pauta neste mês com novas chances de ganhos, mas, antes, será necessário fazer algumas organizações. Acordos antigos e negociações estão favoráveis, aproveite.

Leão (22/7 a 22/8)

Você segue julho com alguns desafios: considere-os uma limpeza profunda daquilo que vai ou que fica — não tenha medo de encerrar ciclos. O Sol começa a brilhar para você no final do mês, te convidando a renovar o que for necessário. Pessoas do passado podem retornar pedindo encerramentos.

Virgem (23/8 a 22/9)

O período é de cautela com novos planos e inícios. Certifique-se de que tudo está sob controle para seguir em frente. O trabalho pede jogo de cintura com seu jeito de lidar com as coisas. Já os relacionamentos passam por altos e baixos, mas a conexão real pode ser a chave para momentos felizes em julho.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Mesmo com vigor e energia, você precisará organizar melhor a rotina se quiser ter resultados satisfatórios. Sua mente ágil te ajuda a escolher situações favoráveis, mas considere rever projetos e trabalhos para não oferecer demais sem ter o retorno esperado. Vênus te dá oportunidades de alinhamento nas relações.

Touro (21/4 a 20/5)

Você pode se sentir um pouco mais impaciente neste mês, mas se souber direcionar essa energia, pode produzir bons frutos. Planos e projetos para o futuro precisam de atenção: estipule prazos e defina caminhos. Assuntos de família entram em pauta e, caso esteja em busca de amor, alguém pode voltar a cruzar seu caminho.

Áries (21/3 a 20/4)

Exercite a paciência para lidar com suas relações neste mês, ariana. Nada está sob controle e sua áurea deve ser equilibrada para que seus impulsos não a atrapalhem. Situações de passado, que pareciam resolvidas, podem retornar para que você as veja com outro olhar. Lembre-se que escolhas fazem destinos.

Capricórnio (22/12 a 21/1)

Com Plutão ainda retrógrado no seu signo, você tem a chance de transformar para melhor qualquer coisa que queira e precise de mudança. Enfrente o que for necessário para crescer. O mês será mais introspectivo, mas o universo te surpreende com novas energias, portanto, abra-se para o inesperado.

Aquário (21/1 a 19/2)

Equilibrar a mente e o coração será o grande desafio em julho, já que todas as energias te pedem para utilizar mais a racionalidade e menos as emoções. Contudo, assuntos afetivos e de amizade pedem novos olhares agora. Não evite conversas importantes e se coloque de forma responsável com seus sentimentos.

Peixes (20/2 a 20/3)

Saturno segue retrógrado por seus lados e, por isso, você se sentirá mais cobrada em resolver situações e decidir caminhos. Será preciso se posicionar em suas relações. Você pode querer mudar alguma situação e as energias te dão caminho livre

para isso, só não se esqueça de analisar prós e contras.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Alguns planos e projetos podem ter atrasos, mas não desanime: aproveite os imprevistos para ajustar a rota e trilhar outros caminhos. Assuntos do passado e da família podem surgir, pedindo novos direcionamentos. Já o coração terá chances para resolver as pendências emocionais.

Libra (23/9 a 22/10)

É possível que você busque por mais acolhimento em suas relações, quase que como uma ”fuga” de momentos e situações densas. Não tenha medo de pedir ajuda, caso necessário. Se uma mudança de carreira estiver no horizonte, saiba que o universo traz caminhos abertos. Mantenha a fé em seus objetivos.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Julho te pedindo mais responsabilidade com o que escolheu fazer de propósito de vida, escorpiana. Não procrastine o que precisa ser feito, tenha foco e presença em tudo o que você se compromete. O recado vai também para as suas relações: deixe o pavor de lado, abra esse coração e dê novos passos.