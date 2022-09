Rituais de descanso: relaxe com a ajuda das plantas

Separar um momento em meio à rotina corrida para cuidar de si nem sempre é fácil, mas é indispensável para manter a saúde física e mental. Ao contrário do que parece, não é necessário comprar produtos industrializados ou ir até um SPA para conseguir criar esses instantes relax. Plantas, ervas e aromas naturais podem ser grandes aliados para desestressar, relaxar e esquecer, nem que seja por alguns minutos, o turbilhão de coisas que você faz no dia — ou até mesmo a quantidade de informação visual que se consome nas redes sociais. Vamos juntas mergulhar em rituais de descanso?

“A propriedade medicinal das plantas parte, inicialmente, do autoconhecimento. Você precisa parar e entender o que você está sentindo para saber o que é preciso para melhorar”, comenta Veronica Piccini, produtora artesanal e criadora da TerraVoa (@terra.voa). Ela e Samia Maluf, fundadora da marca de produtos e cosméticos naturais By Samia Aromaterapia (@bysamiaaromaterapia), explicam, a seguir, mais sobre o potencial medicinal e aromático das plantas.

“É ela que cria momentos de relaxamento e respiração, nos quais o ser humano entra em contato consigo mesmo para buscar não só a supressão de sintomas, mas também espaços para o autocuidado”, explica Samia, que produz óleos essenciais e vegetais 100% puros. São eles, aliás, que ajudam a modular os receptores do corpo, ou seja, cada aroma pode trabalhar em determinada área específica. A bergamota, por exemplo, age diretamente na ansiedade, acalmando os sintomas. “Quando precisar de uma noite de sono de qualidade, a lavanda e a manjerona podem promover esse bem-estar.” A especialista indica usar difusores ou até mesmo buscar versões em spray para borrifar na roupa de cama — não na pele, hein?!

Escalda-pés

Os pés possuem muitas terminações nervosas e alguns pontos estão diretamente ligados ao nervosismo e estresse. O escalda-pés, então, é ideal para restabelecer o equilíbrio do organismo, já que aquece esses pontos estratégicos — e até melhora o fluxo sanguíneo. Para preparar seu momento, basta aquecer a água com as ervas de sua escolha, que podem ser camomila, hortelã e/ou erva-doce. Ao colocar o chá na bacia, você também pode adicionar algumas gotas de óleo essencial de lavanda ou alecrim e aproveitar. “Se quiser incrementar, compre bolinhas de gude e faça um trabalho nas zonas reflexas massageando a sola dos pés”, diz Samia.

Chás

No interior de São Paulo, Veronica cultiva plantas aromáticas e medicinais, com foco no beneficiamento artesanal. Ela fundou a sua marca própria de chás orgânicos, óleos essenciais e hidrolatos (águas florais), pensando na ação interna e externa de cuidado do corpo. “O melhor chá para descansar é aquele com o sabor e o perfume que a pessoa mais gosta, porque, para além das propriedades de cada planta, tem a ver também com o que a pessoa sente”, explica. Camomila, erva doce, capim-limão e erva-cidreira são algumas ervas indicadas por ela que contêm potencial calmante.

Rosto e corpo

As plantas podem ser utilizadas também para cuidar da pele do corpo todo. Pense num banho quentinho com óleos essenciais: eles relaxam pela temperatura da água, pelo cheiro e pela textura. As fontes entrevistadas alertam: os óleos devem ser diluídos ao utilizar e nunca podem entrar em contato direto com a pele. Veronica e Samia também indicam as versões imersivas com ervas, flores e plantas como alecrim, arruda e eucalipto. “Eles são perfeitos para (re)energizar e soltar o corpo”, comentam. Já no rosto, é possível utilizar compressas de chá de camomila para acalmar a cútis e suavizar as olheiras.