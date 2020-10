Atualizado em 15 out 2020, 20h24 - Publicado em 15 out 2020, 20h21

Por Da Redação - Atualizado em 15 out 2020, 20h24 - Publicado em 15 out 2020, 20h21

As irmãs Brenda e Betty Agi, de Anápolis, a 55km de Goiânia, foram reconhecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) como duas das 100 pessoas negras mais influentes do planeta. A lista foi divulgada no dia 5 de outubro após a abertura da 74ª Assembleia Geral da Onu, durante a Cerimônia de Reconhecimento e Premiação de Pessoas Mais Influentes de Afrodescendentes (MIPAD).

Outros oito brasileiros também fazem parte, como os cantores Iza e Léo Santana, a deputada estadual Erica Malunguinho e a ativista Ingrid Silva.

Brenda e Betty foram reconhecidas na categoria de trabalho humanitário e ativismo por seu trabalho na ONG Compaixão Internacional, que fundaram há 10 anos. A organização atua como um centro de assistência médica, preventiva e odontológica e já ajudou mais de 70 mil pessoas em 17 países.

