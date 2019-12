IZA mudou o visual e estamos simplesmente apaixonadas

Iza apareceu com o visual repaginado na premiação Melhores do Ano, que aconteceu no último domingo (15) no “Domingão do Faustão“. A cantora surgiu no tapete vermelho com o cabelo bem mais curto, com os fios acima do ombro, e botou os cachos para jogo.

Em publicação no Instagram, a cantora compartilhou um clique, no qual é possível ver, além do novo look, uma produção deslumbrante para a noite: um vestido vermelho com uma fenda bem poderosa.

É claro que a reação dos fãs e das celebridades ao novo visual foram positivas. Bruna Marquezine comentou: “Perfeição!”, enquanto Taís Araújo declarou: “Muito linda!”. Vitória Falcão, da dupla Anavitória, também fez elogios ao cabelo da cantora: “Esse cabelo eu morro ❤️ deusa”.

Iza concorria nas categorias “Cantora” e “Música do Ano”, mas perdeu para Marília Mendonça e “Atrasadinha”, canção de Felipe Araújo com Ferrugem, respectivamente.

Leia também: Bruna Marquezine muda o visual novamente e nós adoramos!



+ Juliana Paiva surge com novo visual

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente