Tania Bulhões abre loja conceito com restaurante em São Paulo

Tania Bulhões inaugura sua nova loja conceito em São Paulo no dia 2 de maio. Instalada num casarão histórico, o novo espaço da marca de louças e perfumaria de alto padrão traz como grande novidade primeiro restaurante proprietário do grupo.

Intitulado Leila em homenagem à mãe da fundadora, o espaço gastronômico marca a aposta do grupo no segmento de hospitalidade, onde todos os produtos da marca serão ambientados para a experimentação do público.

O local abriga ambientes focados na criação de experiências imersivas, além de espaços dedicados à exposição de obras de arte e mais de 40 novas coleções que chegam com exclusividade à loja ainda neste ano.

“Nos dedicamos de corpo e alma nesse projeto para unir em um só espaço diversos elementos que fazem parte da nossa história, especialmente a gastronomia, que se conecta com os nossos produtos de mesa posta, além de traduzir um pouco de como se iniciou a paixão por receber, com a minha mãe, Leila, na fazenda onde morávamos, em Uberaba”, afirma Tania Bulhões, diretora criativa da marca.

Leila: um mix entre Brasil e França

O cardápio do novo restaurante propõe uma celebração à origem de Tania, que é de Minas Gerais, e também à forte relação com a França, que foi acentuada com a aquisição da mais tradicional fábrica de porcelana da França, a Royal Limoges.

Continua após a publicidade

Além da culinária franco-mineira, o espaço traz ainda um bar comandado pela mixologista Chula Barmaid, que traz uma carta de drinques inspirados nos perfumes da marca.

A flagship conta com aproximadamente 2.100m² e é assinada pelo Estúdio MNMA em parceria com Tania Bulhões. O projeto levou cerca de dois anos para ser desenvolvido e o prédio histórico teve sua arquitetura preservada, incluindo um jardim contemporâneo com plantas brasileiras na área externa.

Arte, decoração e experiências



A conexão entre decoração, design e arte será promovida de diferentes formas no espaço. Uma delas é a parceria feita com galerias e artistas para a curadoria de obras que irão compor o décor da loja, como a Galeria Luciana Brito, a Galeria Lume e a artista plástica Yohannah de Oliveira.

O novo espaço reforça ainda o desejo da marca de apostar no mercado de mobiliário de alto padrão. A decoração é composta por uma seleção de peças de designers que Tania admira e garimpos de antiquários, e, além disso, apresenta pela primeira vez algumas peças de design autoral.



Continua após a publicidade

Os clientes poderão comprar as obras de arte expostas na loja e adquirir as peças de design assinadas feitas sob encomenda.

Segundo a idealizadora, a loja conceito receberá com exclusividade mais de 40 novas coleções ainda este ano. A primeira delas, produzida em Limoges, trará louças, peças de design e acessórios decorativos nunca antes desenvolvidos pela marca, incluindo itens de arte em edições limitadas.

Já entre as experiências imersivas proporcionadas pelo espaço, a linha de Perfumaria Pessoal, por exemplo, contará com uma sala dedicada às experiências olfativas.

SERVIÇO

Loja Conceito Tania Bulhões

Rua Colômbia, 270, Jardim América – São Paulo/SP