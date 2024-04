Horóscopo da semana: previsões de 29/04 a 05/05

Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

Nesta semana, a chegada de Vênus em Touro renova os nossos valores, nos motivando a olhar com mais atenção para aquilo que move a gente. Simultaneamente, Marte em Áries nos traz uma boa dose de coragem para lidarmos com todos os aspectos de nossas vidas. Um ótimo combo, né? A seguir, você confere o horóscopo da semana para todos os signos:

Horóscopo da semana de 29/04 a 05/05

Áries: Com a chegada de Marte em seu signo, você recria a coragem para colocar seus planos em ação. Vênus chega também em seu setor de finanças e promete movimentar positivamente, com novas possibilidades de ganhos. No amor, deixe de lado assuntos que não sejam o relacionamento, concentre um pouco mais sua atenção nos momentos de união.

Touro: Essa semana, com a chegada de Vênus em seu signo, você se prepara para renovar sua autoestima e autocuidado. Com isso, estará mais disposta a viver a vida como se deve, priorizando momentos de lazer e de diversão também. O amor acompanha esse movimento. Contudo, Plutão fica retrógrado em seu setor de carreira e acende o alerta para mudanças importantes a caminho.

Gêmeos: Com Vênus chegando em seu setor emocional, prepare-se para grandes e fortes emoções com assuntos ligados a sua segurança sentimental. Você poderá resolver de vez o que aflige seus sonhos e seu interior. Plutão fica retrógrado em seu setor de expansão e crescimento, promovendo transformações importantes e definitivas.

Câncer: A semana começa com a Lua em seu setor de relacionamento, promovendo chances para estruturar melhor suas relações. É hora de definir seus planos no amor, o que quer de verdade e o que não quer mais. Com Marte chegando em seu setor de carreira, você ganha a força necessária para buscar seu reconhecimento e crescimento.

Leão: Essa semana, Marte aporta em sua área de crescimento e promete oferecer energia para tudo que pretende expandir em sua vida. O momento pede bastante coragem, inclusive com assuntos ligados a estudos e viagens. É hora de colocar em prática seus planos! Contudo, com Plutão ficando retrógrado até Outubro em seu setor de relacionamentos, você entra em modo análise, já que essa configuração promete mudar o que precisa. Entregue-se a essa transformação sem medo.

Virgem: A reta final de Abril traz a entrada de Vênus e seu setor de expansão, promovendo boas novas com estudos, viagens e até assuntos ligados a expansão de consciência e espiritualidade. Você se sente mais motivada a investir seu tempo e energia no que realmente deseja agregar, deixando para lá possíveis desperdícios. Plutão retrógrado no setor de saúde pede que fique atenta a desgastes, sobretudo mental.

Libra: A semana traz Marte, o planeta da guerra e da coragem, chegando em seu setor de relacionamentos. Isso traz mais atitude para colocar no eixo possíveis problemas que rondam a relação, além de promover momentos intensos de intimidade e de união. Porém, com Plutão ficando retrógrado em seu paraíso astral, aguarde por um período de análise sobre suas escolhas. Transformações profundas estão prestes a acontecer.

Escorpião: Essa semana, Vênus chega em seu setor de relacionamentos e traz momentos de união e de alinhamento para o amor. Você estará mais disposta a fazer tudo dar certo, mas cuidado extra com apego e com ciúmes. Procure dialogar mais e deixar tudo às claras antes de tomar atitudes drásticas. Plutão retrógrado traz transformações e mudanças importantes no setor familiar. Atente-se aos sinais.

Sagitário: Com a Lua iniciando a semana em seu setor de dinheiro, você estará mais disposta a promover mudanças práticas e significativas nesta área da sua vida. Contudo, certifique-se de que está tomando medidas responsáveis. Marte chega em seu paraíso astral e promove mais coragem e energia. Romances à vista.

Capricórnio: A Lua Cheia inicia a semana em seu signo e traz clareza sobre o que anda oculto por aí. Tire um tempo para refletir sobre seus próximos passos e atitudes. Vênus promove boas novas com romances e paqueras – é possível que, se estiver disposta, o amor bata em sua porta. Porém, com Plutão ficando retrógrado em seu setor de dinheiro, mudanças não estão descartadas.

Aquário: Semana intensa e significativa, já que Plutão fica retrógrado em seu signo até Outubro, promovendo mudanças profundas por aí. É hora de fazer análises mais responsáveis e sábias para que sua jornada esteja de acordo com o que realmente deseja. É hora de se entregar a limpeza mental e renovação da sua intuição para decidir os melhores caminhos daqui em diante.

Peixes: Na reta final de Abril, você promove atitudes importantes para mudar alguns cenários em sua vida, como em certas escolhas e decisões. Marte chegando em seu setor financeiro abençoa novos ganhos e promoções – mas, cuidado com impulsos na hora de gastar. Plutão retrógrado em seu setor emocional traz à tona questões do passado não digeridas – é hora de transmutar tudo isso.

Pilulas

29/04 : Vênus chega em Touro e renova nossos valores. É hora de olhar com mais carinho para o que move a gente

: Vênus chega em Touro e renova nossos valores. É hora de olhar com mais carinho para o que move a gente 30/04 : Marte chega em Áries e traz coragem de sobra para lidarmos com a vida

: Marte chega em Áries e traz coragem de sobra para lidarmos com a vida 01/05 : Bem-vindo, Maio! Lua Minguante em Aquário traz reflexões importantes sobre nosso futuro

: Bem-vindo, Maio! Lua Minguante em Aquário traz reflexões importantes sobre nosso futuro 02/05 : Plutão fica retrógrado em Aquário até Outubro. É hora de abrir os braços e aceitar as verdadeiras e profundas transformações.

: Plutão fica retrógrado em Aquário até Outubro. É hora de abrir os braços e aceitar as verdadeiras e profundas transformações. 03/05 : Lua Minguante em Peixes promove catarses importantes. Escute com o coração

: Lua Minguante em Peixes promove catarses importantes. Escute com o coração 04/05 : Lua e Júpiter se unem e promovem um acerto de contas com o passado. Tire suas lições e expanda suas conclusões para seguir em frente

: Lua e Júpiter se unem e promovem um acerto de contas com o passado. Tire suas lições e expanda suas conclusões para seguir em frente 05/05: Lua em Áries traz a tona nossa energia interna. Exercite-se e promova uma renovação de sua energia.