As camisas de Diana seguem atuais e inspiram praticidade. Veja como usar

Guarde os casacos de malha e resgate as peças que transmitem leveza e frescor, pois estamos cada vez mais perto de nos despedir dos dias gélidos do inverno para, enfim, dar as boas-vindas aos dias quentes das próximas estações.

Para quem deseja renovar o closet antes de passar pela transição das estações, nós indicamos a aquisição de uma peça coringa e atemporal que é perfeita para a temporada de Primavera/Verão: as clássicas camisas.

Há poucos enigmas da moda que as camisas não consigam resolver e nós podemos provar isso observando o icônico modo da princesa Diana se vestir ao longo dos anos.

Seja para compor looks casuais ou formais, a peça sempre foi a queridinha de Lady Di. Otimizadas para se adequar a todas as situações e períodos, a princesa utilizou desde os modelos dos anos 1980, com botões dourados, mangas exageradas e outros enfeites, até as mais básicas, que expressavam facilidade e praticidade durante suas viagens nos anos 1990.

As camisas compõem visuais mais despojados – como este acima, com a camisa com as mangas dobradas, por dentro da calça jeans – e os formais, com saia plissada, blazer e salto.

O estilo de Diana se mantém tão atual que dá para se inspirar nela na hora de montar looks com camisa. Confira alguns modelos selecionados pela CLAUDIA para todos os estilos.

1. Camisa Feminina Listrada Manga Longa Bufante |R$129,95*| Marisa – Compre Aqui

Continua após a publicidade

2. Camisa Feminina Manga Longa Tie Dye Rosa |R$ 91,99*| C&A – Compre Aqui

3. Camisa Lapônia de Linho Pink |R$498,00*| My Basic – Compre Aqui

4. Camisa Feminina Oversized Manga Longa Sarja Amarela |R$239,99*| Hering – Compre Aqui

5. Camisa Mix Tecidos Branca |R$348,00*| BabadoTop – Compre Aqui

6. Camisa Manga Longa Charlotte Bubbles Plus Size Bege |R$ 159,90*| Kanui – Compre Aqui

7. Camisa Feminina Mahi Rosa |R$589,90*| SHOP2GETHER – Compre Aqui

8. Camisa Oversized Estampa Animal Print Onça |R$R$ 139,90*| Lojas Renner – Compre Aqui

*Esta matéria pode gerar um tipo de comissão pelos links comerciais divulgados. Os valores informados e o estoque disponível referem-se ao momento da publicação deste post. CLAUDIA não se responsabiliza por mudanças nos preços.