O estilo cowgirl está de volta, desta vez mais urbano e ousado!

Já estamos perto de nos despedir dos dias gélidos do inverno, mas há quem defenda que enquanto há frio, as tendências da moda Outono/Inverno continuarão surgindo e elas podem (e devem!) ser usadas.

Depois das botas com solado tratorado, blusas de tricot e peças de moletom em um look oversized, a nova trend veio inspirada no estilo Velho Oeste norte-americano. O estilo cowgirl está de volta e também promete estar em alta nas próximas estações quentes.

Caracterizado pelas botas texanas, franjas, camurça, cintos de fivela, couro, tons de caramelo, peças bordadas e vestidos fluidos, o estilo western já é aposta até mesmo da diva internacional Beyoncé, que lançou recentemente em parceria com a Adidas a coleção conceitual IVY PARK Rodeo, inspirada nos cowboys.

A estrela não é a única que se rendeu ao estilo cowgirl. A trend de presença já conquistou outras famosas do exterior, tal como as modelos Kendall Jenner e Gigi Hadidi e a atriz Vanessa Hudgens.

No Brasil, outras personalidades já se entregaram à moda, que promete ser recebida com muito entusiamo aqui no país, e deram o start na tendência que ganhou uma versão mais urbana, combinando as peças western com outras mais modernas. Confira:

Alessandra Ambrosio

Lais Ribeiro

Bruna Marquezine

Ju Romano

Paula Fernandes

Como usar

O medo de misturar elementos está fora de questão para esta tendência! As botas texanas de cano curto ou médio podem vir acompanhadas por um shorts, calças, minissaias e até mesmo vestidos e saias soltinhas e florais.

Ousar misturar toda a tendência western com peças em animal print também pode te surpreender. Há ainda a combinação das cores neutras, tal como branco e bege, com as peças de camurça em tom caramelo, acompanhadas ou não de franjas. É sucesso na certa!

Experimente também apostar em um contraste entre as roupas que remetem ao estilo cowgirl e o que você usa nos seus pés. Calçados com clima mais urbano, como tênis, coturnos e oxfords são bem-vindos. Se quer garantir a elegância, um salto pode ser a opção certa.

Ah! E não se esqueça dos cintos de fivela. Eles certamente irão transferir o toque country que faltava ao seu look.

Para quem curtiu a tendência, mas prefere se manter mais tradicional, o jeans e o xadrez são peças atemporais e indispensáveis. Experimente combiná-los com as botas texanas.