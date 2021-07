5 peças da princesa Diana que você usaria até hoje

Que a princesa Diana era uma mulher à frente do seu tempo, isso todo mundo já sabia. Assim como a sua personalidade, os looks de Lady Di também não se restringiam à sua época. Afinal, ela conseguiu se destacar pela sua forma icônica de se vestir, sempre com personalidade.

Tricô colorido, vestido de poá, mangas bufantes ou até mesmo um chapéu chamativo estão entre as peças que mais eram usadas pela princesa na composição de seus looks.

Sem contar que ela era do tipo que adorava cores, no blazer, no calçado ou até num look esportivo. Dos eventos tradicionais ao mais leves, Diana não passava despercebida e temos como provar!

Calça jeans cintura alta

Uma das peças marcantes e clássicas da princesa é a calça jeans com cintura alta. Como membro da família real britânica, Diana tinha compromissos que exigiam praticidade e nada mais confortável do que uma boa calça jeans. Cinto e uma blusa soltinha era a combinação perfeita para deixar o look leve e de acordo com a ocasião.

Biker short

Dias de luta, dias de glória e dias de academia. Adepta à biker short (em português, bermuda ciclista), Diana fazia questão de usar a peça com muito estilo. Ela ia do branco ao florescente – inclusive, quem diria que essa tonalidade ia voltar com tudo anos depois, hein?

Blazer

O clássico blazer era uma peça-chave quando o assunto era a elegância da Princesa. Kate Middleton também é fã da escolha queridinha das fashionistas pelo mundo. Afinal, o blazer consegue transformar um look simples em algo mais sofisticado. Diana não errou quando investiu nessa terceira peça.

Moletom

Engana-se quem acredita que o moletom esteve no auge apenas em tempos pandêmicos. Essa peça aquece e traz conforto há décadas, como podemos observar com esses registro de Lady Di. Sem contar a praticidade e facilidade de montar um look. Tanto em viagens com os filhos como na hora de lazer, o moletom era a aposta da princesa.

Manga Bufante

Manga bufante é para quem tem personalidade, o que Diana tinha de sobra. De estampa minimalista a algo mais chamativo, de calça cintura alta até mesmo uma saia lápis, ela usava esse modelo e, sim, ficava bom em todas as propostas.