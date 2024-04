4 modelos de botas para usar no trabalho durante o outono

Elas são atemporais, versáteis, mas acima de tudo, são sinônimo de conforto – e quando chega a temporada de outono, o destaque é todo dela! E se você acha que não é possível usar botas no trabalho, saiba que isso está longe de ser verdade. Vem se inspirar!

Botas para usar no trabalho

Cano alto com salto grosso

Se você não tem o costume de utilizar salto ou prefere a estabilidade dos saltos grossos, as botas de cano alto – sobretudo o estilo montaria – é uma boa pedida.

Elas alongam o corpo e podem ser adquiridas em diversas cores e texturas: foscas, de tecidos como camurça ou elastano, texturas com relevo ou até mesmo coloridas, como as botas vermelhas.

Ornando bem vestidos longos, saias midi, blazers oversized e até bermudas sociais, essas botas irão deixar seus looks ainda mais sofisticados e fashionistas.

Continua após a publicidade

Western e recortes modernos

Principal tendência para este outono, as botas western invadiram as passarelas com diversas texturas e recortes que poderão transmitir ainda mais personalidade para os looks de trabalho.

O modelo, apesar de não ser nada comum, pode ser facilmente usado em looks mais sofisticados, dando aquele toque de modernidade que o mundo corporativo pede, na maioria das vezes.

Continua após a publicidade

Para modelos um pouco mais ousados, invista em recortes de calças um pouco mais curtos como os modelos baggy, capri ou skinny ou, se preferir, invista em comprimentos médios como a calça boyfriend, assim suas botas serão o centro das atenções.

Aposte também em acessórios e estilize sua camisa social para que tudo combine com a rebeldia das botas. Pronta para um dia de trabalho intenso, mas sem deixar a moda de lado!

Botas tratoradas

Sabe aqueles dias em que precisamos de sapatos resistentes para enfrentar um longo dia de trabalho? Eis aqui um modelo perfeito para tal ocasião.

As botas tratoradas vão fazer com que seu pé receba menos impacto do dia a dia, e irão adicionar um toque de ousadia para os looks de trabalho.

Adicionando impacto para os pés, as botas de solados mais grossos e tratorados combinam especificamente com roupas mais fluidas como vestidos, saias longas e um clássico dos looks de outono: as peças de tricot.

Continua após a publicidade

Brown boots

O marrom é a cor do momento. Ele está presente nos blazers, nas bolsas e agora também nas botas, que poderão ser encontradas em diversos modelos.

Combinando com o mais clássico dos looks de trabalho, essa peça poderá trazer aquela cor necessária para combinações mais sóbrias como preto e branco, cores acinzentadas ou até com texturas como calça jeans escura.

O modelo mais buscado é o cano curto, ou ankle boots, que caem bem com calças skinny, alfaiataria e saias midi.

Onde comprar botas para o trabalho?