Calça branca: temos as melhores dicas para se inspirar

Atemporal sim e estilosa também, a calça branca vem ganhando destaque não só nas redes sociais e revistas, mas no look de cada dia. É o tipo de peça que se adapta a diversas ocasiões e é versátil ao ponto de cair bem com scarpin ou com uma rasteirinha. Do clássico jeans que traz a ideia de praticidade e um toque urbano no visual aos tecidos como linho, malha e o queridinho moletom.

Além da modernidade, a calça branca permite várias combinações com a parte de cima do look. Uma blusa floral ou um cropped listrado, uma camisa com estampa geométrica ou aquele blazer em tom pastel. Também dá para investir no look monocromático sem parecer uma profissional de saúde, a dica é apostar nos acessórios e aproveitar os lenços.

Outra dica boa é usar uma lingerie nude (no tom da pele) e deixar a calça ser a peça principal. Além do conforto, é sempre bom optar por um tecido com forro para ou mais grosso para evitar constrangimento. Do estilo casual ao alternativo, calça branca é aquela peça que não tem erro. Se você ainda não aderiu, temos algumas opções e modelos que servem como inspiração.

1- Calça skinny em sarja com cintura alta, Renner, R$ 119,90. Compre aqui.

2- Calça sarja skinny essential, Amaro, R$169,90. Compre aqui.

3- Calça slouchy com cintura alta, Dzarm, R$ 99,99. Compre aqui.

–4- Calça jogger laise, MOB, R$ 529,00. Compre aqui.

5- Calça Flare Malha, TVZ, R$ 170,90. Compre aqui.

6- Calça mindset wide pantalona, C&A, R$104,99. Compre aqui.

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na sexta-feira (27), e podem estar sujeitos a alterações.