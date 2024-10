Conheça a modelo brasileira trans que estará no desfile da Victoria’s Secrets

Valentina Sampaio foi a primeira brasileira a ser anunciada no casting do Victoria’s Secrets Show, que vai acontecer no dia 15 de outubro. A modelo trans é um dos nomes mais importantes da nova geração.

Assim, ela se torna a primeira mulher transgênero a desfilar para a marca, que no passado enfrentou acusações de falta de diversidade. Em 2018, o então diretor de marketing da marca chegou a declarar que “a VS não deveria ter modelos trans”.

A confirmação do nome de Valentina no desfile foi comemorada pela própria em seu Instagram. “Estou nas nuvens! Eu estou dentro”, escreveu na legenda do vídeo.

O show sempre foi repleto de talentos nacionais, como Gisele Bundchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrósio, entre outras. Então, os fãs aguardavam ansiosamente por alguma angel brasileira, que estará ao lado de grandes nomes como Tyra Banks e Gigi Hadid.

A trajetória de Valentina

Nascida em uma aldeia de pescadores em Aquiraz, no Ceará, a psicóloga da modelo percebeu que Valentina era transgênero aos oito anos de idade. Aos 10, já passou a ser chamada pelo seu nome. A top começou a se interessar por moda na adolescência, quando foi fazer faculdade em Fortaleza, e além da produção acabava posando com looks feitos pelos colegas.

Comemorando 10 anos de carreira, Valentina se tornou um ícone de luta pelos direitos da comunidade trans e pela diversidade dentro da indústria da moda.

Valentina é porta-voz da L’Oreal, juntamente com outras brasileiras como Grazi Massafera, Taís Araújo, Juliana Paes e Isabeli Fontana. Também vem se aventurando na carreira de atriz, e teve participação na novela O Sétimo Guardião, da TV Globo, de 2018.

“Fiquei muito feliz e honrada. Um marco que sinaliza o quanto a minha vida tem mudado, e a marca também, se transformando, abraçando mais a diversidade. Fico com o coração cheio de alegria em fazer parte desse avanço, também de poder dar esperança para outras meninas que se inspiram em mim”, declarou Valentina em entrevista à Vogue em 2019, quando foi contratada pela marca.

