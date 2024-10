5 vestidos de noivado elegantes e estilosos para se inspirar

Momento crucial na celebração do amor, o noivado é um momento importante e que pede um look mais elaborado. O vestido certo pode deixar o evento ainda mais especial e romântico, mas o errado também pode causar uma falsa impressão ou até mesmo antecipar etapas.

Em setembro deste ano, a apresentadora Ana Hickmann oficializou o noivado com o apresentador Edu Guedes, e o vestido escolhido foi muito questionado por parecer um modelito digno da cerimônia de casamento. Por toda a simbologia que envolve a situação, pode ser difícil escolher um modelo que encaixe perfeitamente e que não ultrapasse um limite. Mas aqui trazemos dicas para se inspirar e não errar – seja qual for seu estilo!

Confira agora cinco opções para usar no seu noivado!

5 vestidos para noivado

1. Curto com franjas e brilho

Para aquelas que optam por comemorações noturnas, um curtinho com franjas e brilhos traz leveza e sensualidade para o look. Essa é uma tendência forte e que combina com a ocasião e com um estilo mais contemporâneo.

2. Vestido de seda

Esse é um coringa para quem não quer correr o risco de errar. A seda é um tecido nobre que traz elegância para qualquer ocasião, incluindo o noivado. O tamanho e o corte trazem uma sensualidade no ponto ideal e que se adequa aos moldes da cerimônia.

3. Balonê

Um pouco polêmico, esse modelo pode ser também uma combinação de um top com a saia balonê – e demonstrou seu retorno nas passarelas este ano. A tendência voltou com tudo, e mesmo sendo mais ousado, é uma opção fofíssima e que traz a descontração que o momento pede.

Continua após a publicidade

4. Longo franzido

Para aquelas que gostam de mais comprimento, um longo franzido de alças pode ser o escolhido, principalmente para as estações mais quentes. O vestido pode ser de um tecido mais leve, como algodão, e se encaixa perfeitamente para um evento diurno.

5. Vestido sem alças

A opção de um top adiciona um toque mais sensual, mas com leveza, para o vestido da ocasião que antecede o casamento. Pode ser usado em cerimônias tanto de noite, quanto de dia. Um modelo curto pode ser uma boa alternativa para deixar o visual mais casual.

