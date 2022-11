Looks para a Copa do Mundo: dicas de styling para acertar

O Brasil entra em campo na próxima quinta (24), pela primeira vez no Catar. Seja fã ou hater do esporte, qualquer brasileiro sabe da força do maior torneio de futebol do mundo. Entre os que se planejaram para assistir ao jogo, é comum encontrar pessoas que desejam aparecer com looks menos óbvios, mas não querem desembolsar grandes quantias de dinheiro com peças que seriam usadas novamente só depois de quatro anos – uma tarefa ainda mais importante quando você vai precisar torcer do trabalho. A boa notícia? Dá para entrar no clima sem precisar ser muito literal. Abaixo, você encontra truques de styling para montar looks para a Copa do Mundo com muito estilo.

Meia de cano alto

Considerar meias como adereço criativo que dá aquele up no estilo. Elas, que ficavam bem escondidinhas ali no sapato e na calça, ganharam espaço com a trend athleisure. Com a chegada da Copa, brincar com estampas e cores que representam o Brasil vai de acordo com o momento.

Bandanas

Outro acessório que você não vai querer tirar da sua cabeça são as bandanas, que, inclusive, enquadram-se nas trends cottagecore e Y2K. O legal é que elas também podem servir como croppeds, o que não só dá versatilidade à peça, como também é mais uma opção de look para você. Se for fugir rapidinho do escritório para assistir ao jogo e depois retornar, elas também trazem a praticidade de serem levadas na bolsa para colocar apenas durante a partida.

Parachute pants

A queridinha do ano entrega tudo! Se a sua intenção é chamar atenção, invista nas parachute pants. Amadas por uns e odiadas por outros, a peça corta-vento ainda ajuda naqueles dias frios ou de chuvas. Invista em cores como o azul e o verde, que estão em alta na temporada. Mas cuidado: elas têm uma leitura bastante casual, e não funcionam em todos os dress codes profissionais.

Faixa de Cabelo

Diretamente dos anos 2000, as faixas de cabelo voltaram com tudo em 2022. Se você quer assistir ao jogo com uma roupa atualizada, apostar nessa tendência pode te deixar megaestilosa. O segredo é usar uma das cores da bandeira do Brasil, mas se você não tiver, aproveite uma roupa que não usa mais e a transforme em faixa.

Sobreposição

Variações de temperatura são uma realidade, além da necessidade de estar mais arrumada para o trabalho. Para não perder o ânimo, e dar aquela carinha mais formal ao look, acrescente uma terceira peça. Além de mudar a cara daquela roupinha básica, esquenta seu corpo caso esfrie. Para quem trabalha em ambientes mais formais, um blazer azul ou verde mais fechados caem muito bem.

Mix de tecidos

Misturar texturas é um ótimo segredo para quem quer variar um pouco, mas não deseja transformar todo o estilo de uma vez. As opções estão em seu guarda-roupa, chegou a hora de testar cada uma delas.

E aí, pronta para torcer?