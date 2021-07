Modelo tentando engravidar desfila “inchada de hormônios” e inspira

A modelo Katrina Scott, de 37 anos, usou as passarelas da Sports Illustrated Swimsuit (SI Swim) para inspirar outras mulheres e encorajá-las durante tentativas de engravidar. Como ela fez isso? Expondo o seu corpo, mesmo quando não se sentia pronta para fazê-lo.

Quando foi convidada a integrar a equipe de mulheres do desfile da SI Swim durante a Miami Swim Week, Katrina, que além de modelo é empresária fitness e mãe de uma menina de 2 anos, estava no meio de um tratamento para fertilização in vitro. O processo mexeu com seus níveis de hormônio e, consequentemente, com o seu corpo, que estava inchado, segundo ela.

“Para fazer a fertilização in vitro, eu tive que fazer uma cirurgia chamada histeroscopia,” revelou em entrevista a TODAY Parents a modelo que já sofreu dois abortos espontâneos e uma gravidez química. “Depois disso, eles me expuseram a níveis elevados de estrogênio.”

Descrita por Scott como um “turbilhão emocional”, a terapia hormonal não impediu a modelo de aceitar a oportunidade, mas ela confessa: “Eu não me sentia pronta, com o inchaço, os hormônios e as coisas que estavam acontecendo com meu corpo.”

Em uma postagem no Instagram, Katrina relembrou a experiência, demonstrou orgulho e deixou um recado para todas as mães – as que perderam seus bebês, que estão tentando engravidar e para aquelas que já têm os seus anjos.

“Espero representar todas as mães… Você é notável e tão forte. Espero representar as mulheres que desejam aumentar as suas famílias, as que podem ter sofrido perdas – lembro sempre dos meus três anjos – e todas as guerreiras da fertilização in vitro, que estão orando todos os meses por sua família. Espero representar as mulheres que tiveram o ano mais difícil de suas vidas e mostrar que ainda há luz e que precisamos manter a cabeça erguida e o coração aberto”, escreveu.

A modelo também comentou em seu post sobre representatividade: “Espero representar as mulheres que não veem seu tipo de corpo na mídia, com celulite, curvas e muito mais! E espero representar as meninas de cidade pequena. Espero representar você. Espero ter feito você se sentir orgulhosa ao caminhar nesta passarela!”