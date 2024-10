Clogs, glass heel e mais: sapatos icônicos dos anos 2000 e 2010 estão de volta!

A moda dos anos 2000 está em constante volta. Às vezes a cintura baixa, o jeans, até mesmo o polêmico animal print veio com tudo. Mas já pensou naqueles sapatos que existiram só naquele momento? O tamanco transparente, o tênis com salto, e muitos outros que abalaram os tapetes vermelhos e as ruas voltaram com tudo.

Altos e baixos, às vezes desconfortáveis – com aparência questionável – e, agora, com preços bem inflacionados, confira agora alguns dos modelos dos anos 2000 e 2010 que reapareceram nas prateleiras:

1. Tênis de Plataforma da Isabel Marant

Em 2010, era muito comum entre adolescentes os tênis de plataforma da Isabel Marant. Nas redes sociais, jovens fashionistas estão mostrando looks com calça skinny e baby T, também tendências da época, e que como opção de calçado colocam os “altinhos”. Quando lançados, eles causaram filas nas lojas porque todas as it girls queriam, e as atuais também querem!

Continua após a publicidade

2. O salto plataforma transparente

Agora chamados também de “glass heel”, ou salto de vidro, com vários modelos e tamanhos, a transparência traz sensualidade e poder para o look. Talvez seja associado com o “fubanga core”, aqueles looks carregados de animal print, dourado e prata e outros itens polêmicos. Mas o que é inegável é que ele está de volta!

3. Clogs ou Meia-Pata

Com o retorno da tendência boho-chic, estilo com influência boêmias e hippies, se fez presente nas últimas semanas de moda. A marca francesa Chloé colocou em seu desfile exemplares, que, basicamente, são tamanquinhos de madeira de enfiar o pé. Nas ruas ele pode aparecer em diversos looks.

4. Bota UGG

Depois que a modelo Bella Hadid apareceu usando as botinhas com lã na parte de dentro, as famosas UGG`s, as queridinhas voltaram com tudo. Agora com o cano baixo, elas deixaram de ser um item para o tempo frio e passaram a compor looks despojados e até mesmo para o calor.

Continua após a publicidade

5. Sapatilhas

Talvez você se questione quando elas deixaram de ser usadas no seu guarda-roupa. Mas acredite, durante um tempo, a moda e as fashionistas recusaram. Mas, após aparecerem em vários desfiles, e serem associadas a tendências como a coquette, as sapatilhas, agora um pouco repaginadas, voltaram com tudo!

E aí, quais desses você vai voltar para a sua sapateira? Ou talvez nunca tenha saído…

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Continua após a publicidade

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.