Taís Araújo interpretará Nossa Senhora em “O Auto da Compadecida 2”

“O Auto da Compadecida 2” teve seu primeiro teaser divulgado nesta quinta-feira, 2. Além do retorno de personagens que ficaram no imaginário do público, como João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello), o filme tem novidades no elenco, como a presença de Taís Araújo como Nossa Senhora (papel que foi anteriormente de Fernanda Montenegro no primeiro longa, em 2000).

“Preparem seus corações para se emocionar e dar muitas risadas! 20 anos depois do memorável filme, João Grilo e Chicó estão de volta! A dupla mais amada do Brasil vai viver novas aventuras no Auto da Compadecida 2!”, anuncia a produtora H2O Films, responsável pelo longa junto à Conspiração, ao divulgar o teaser em seu Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por H2O Films (@h2o.films)

Convite

Em entrevista ao “Gshow”, em julho do ano passado, Taís deu detalhes sobre o convite para viver a personagem. “Eu fiquei muito emocionada, em êxtase. A dona Fernanda não vai conseguir fazer por causa da agenda cheia de trabalho, e eu fui chamada para fazer não uma substituição, porque Fernanda Montenegro é insubstituível. Como Nossa Senhora tem muitas representações, farei outra representação. Estou muito feliz de reencontrar Matheus Nachtergaele em cena (eles contracenaram na novela “Da Cor do Pecado”, em 2004), de trabalhar com o Selton Mello, que eu admiro demais, e de contar essa história essencialmente brasileira”, disse.

Elenco

Além dos dois protagonistas do filme original – que foi assistido por mais de 2,1 milhões de pessoas nos cinemas -, Virginia Cavendish revive Rosinha, amor de Chicó, e Enrique Diaz reencarna Joaquim Brejeiro na nova empreitada de Guel Arraes e Flávia Lacerda nas telonas. O elenco, que ajuda a contar o reencontro de Chicó e João Grilo 20 anos depois na cidade mítica de Taperoá, tem ainda nomes como Humberto Martins, Fabiula Nascimento, Eduardo Sterblitch e Luis Miranda. A estreia de “O Auto da Compadecida 2” está marcada para 25 de dezembro deste ano.

Assista ao teaser:

