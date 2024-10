Monocromático, acessórios e mais: truques de styling para parecer mais alta

Muitos homens e mulheres têm o objetivo de parecer mais altos na hora de se vestir. O alongamento, nesse sentido, é um truque que agrada e acrescenta vários pontos no look final, seja para as pessoas mais baixas ou para aqueles que têm diferentes proporções entre o tronco e as pernas.

De acordo com Camila Diniz, consultora de moda e personal stylist, “a moda nunca esteve tão democrática e diversa como hoje”. A seguir, trazemos algumas dicas para oferecer a ilusão de ótica e ganhar alguns centímetros a mais – se esse for seu desejo, é claro!

Peças monocromáticas

O primeiro passo para o alongamento são os looks monocromáticos. Segundo Camila, “as cores monocromáticas e tom sobre tom dão continuidade”. Nesse estilo, as linhas não são quebradas – o que ocorre com trajes coloridos, que achatam o visual ao dividir o look em parte de cima e parte de baixo. Portanto, investir em peças com tons semelhantes é ter a certeza de que o olhar percorrerá suavemente, sem pausas.

Linhas verticais

Com 14 anos de experiência na área da moda, a consultora comenta que o olhar segue, de forma intuitiva, uma linha vertical. Logo, nada melhor do que repetir isso nas peças, não? Assim, tem-se uma figura longilínea e um bom efeito ótico no visual! Isso também vale para botões ou zíper na vertical, que criam uma linha contínua.

Acessórios e penteados

Colares, brincos e lenços são outras alternativas que tendem a dar um pouco mais de altura. Os cintos finos contribuem igualmente, principalmente quando utilizados do mesmo tom das demais peças, evitando a “quebra” na silhueta.

Continua após a publicidade

Para o cabelo, o rabo de cavalo confere maior volume ao topo da cabeça – sem contar no charme. Sobre os coques altos, a personal stylist alega que eles caem bem igualmente, pois deixam o pescoço livre e fornecem a sensação de alguns centímetros a mais.

Peças inferiores

A recomendação da profissional é o uso de peças de cintura alta para marcar bem a região e auxiliar no alongamento, combinando com a cor do sapato. Além disso, ela avalia que pantalonas, scarpin de bico fino, sandálias com o peito do pé à mostra ou peças acima dos joelhos – no caso das roupas curtas – são outras soluções eficazes que dão a impressão de continuidade.

Continua após a publicidade

Caimento das roupas

Nesse tópico, Camila Diniz comentou sobre as blusas com decote em V, que criam uma linha vertical no meio do corpo e valorizam a região do colo. Além disso, o uso de gola alta também merece destaque, pois alonga a região do pescoço. Em uma linha semelhante, as fendas – laterais ou centrais – e a camisa por dentro da calça garantem um visual longilíneo.

Contraindicações

Sobre as combinações proibidas, a profissional recomenda evitar o uso de linhas horizontais muito grossas, roupas com várias camadas em cores diversas, estampas e acessórios grandes e demais elementos que preencham a pele, como sapatos que cobrem o peito do pé ou braceletes.

É muito importante, portanto, tomar cuidado com as proporções, pois muitos desses trajes alargam visualmente e oferecem o efeito contrário, podendo encurtar e achatar a silhueta.

