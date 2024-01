Gisele Bündchen fazia dieta de cigarro e vinho e sofria crises de pânico

Gisele Bündchen surpreendeu ao compartilhar detalhes de uma dieta incomum e restritiva que adotava aos 20 anos. Em entrevista à revista norte-americana Harper’s Bazaar, a modelo contou que trabalhava cerca de 350 dias por ano e, para se manter em pé, vivia de cigarros, frappuccinos, pizza e vinho.

A rotina agitada levou a brasileira a ter crises de pânicos, que geralmente ocorriam em ambientes fechados, como elevadores, salas sem janelas e aviões. Após buscar ajuda médica, foi aconselhada a eliminar álcool, cafeína, açúcar e glúten de sua dieta, uma mudança que transformou sua saúde.

Desde então, passou a cultivar uma relação mais saudável com a comida, um hábito que se estendeu aos seus filhos, Benjamin, 13, e Vivian, 10, frutos do casamento com o ex-marido, Tom Brady, de quem se separou em 2022.

“Quero viver o máximo que puder, sentindo-me o melhor que puder, mas para conseguir isso, tenho que tomar decisões hoje”, diz Gisele. “Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não tem saúde, não é possível comprá-la de volta”, acrescentou durante a entrevista.

Gisele tem uma rotina extremamente saudável, não apenas para manter sua forma física, mas também para lidar com a ansiedade.

A modelo inicia seu dia por volta das 5 da manhã, passeando com seus cachorros, praticando meditação e estudando cristais e astrologia. Além da musculação e do Pilates, inclui o jiu-jitsu em seu dia a dia, treinando três vezes por semana com os irmãos Joaquim, Pedro e Gui Valente.

Ao abordar seu divórcio com Tom Brady, Gisele expressa orgulho pelo que viveram juntos e demonstra não se importar com os comentários alheios, especialmente em relação à sua vida após o término do casamento. Para ela, as opiniões dos outros não são de sua conta, e sua prioridade é viver sua verdade, sem ser afetada pelo que os outros possam dizer.

